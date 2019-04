Épica remontada del Guijuelo ante el Real Madrid Castilla para poder soñar (2-1)

Domingo, 14 de abril de 2019

Carmona y Fuster marcaron para superar el gol inicial de Cristo con un Guijuelo que acabó con diez jugadores por expulsión de Iván Pérez

CD GUIJUELO 2-1 REAL MADRID CASTILLA

Guijuelo: Felipe, Raúl Ruiz, Razvan, Iván Pérez, Jesús Muñoz, Carlos Rubén, Cristóbal (Luis Acosta 57’), Luque, Pablo Espina, Manu Fuster (Jonathan 88’), Carmona (Juanra 83’)

Castilla: Belman, López, Zabarte, Álex, Javi Sánchez, Jaume (Martín 77’), De Frutos, Fidalgo, Cristo, Seoane (Dani Gómez 61’), Fran García (Alberto 46’)

Goles: 0-1 minuto 44 Cristo, 1-1 minuto 52 Carmona, 2-1 minuto 81 Fuster

Árbitro: González Umbert (Cáceres). Amarilla para los locales Carlos Rubén 59’, Raúl Ruiz, 61’ e Iván Pérez en dos ocasiones, 4’ y 55’, siendo expulsado. Amarillas para los visitantes Javi Sánchez 39’ y Álex 86’.

Incidencias: Municipal de Guijuelo. Homenaje a Carmona por sus 100 partidos en el Club.

El Club Deportivo Guijuelo vivió un excitante partido en casa frente al Real Madrid Castilla que se saldó con una espectacular victoria para los locales, que tuvieron que remontar un gol inicial de los merengues en la primera parte. El Guijuelo acabó con diez jugadores por una rigurosa segunda tarjeta a Iván Pérez en la segunda mitad. Carmona primero y Fuster después marcaron dos goles que fueron coreados por la afición que está disfrutando enormemente con el equipo en esta recta final de liga.

La lucha por la parte alta de la tabla comenzó con un primer tiempo realmente movido. Los jugadores merengues comenzaron muy metidos en el juego, presionando constantemente al Guijuelo y no dejándolo jugar. Los de Ángel Sánchez fueron mejorando a medida que avanzaban los minutos. Tras algunas jugadas muy protestadas ante el árbitro, los de casa se hicieron un hueco en el área madridista. A punto estuvo el Guijuelo de marcar en varios saques de esquina, pero la puntería no estaba del lado de los chacineros.

El Madrid, tras más de media hora sin provocar peligro en la portería de Felipe, llegó y besó el Santo. Balón largo que le cae a Cristo en el área en pleno contraataque. El delantero no falló, controló ante el guardameta local y lo batió por bajo con un tiro certero. Y todo ello al filo del descanso, dejando al Guijuelo por detrás a expensas de la segunda parte.

El Guijuelo hizo gala de su buen estado de forma saliendo a por todas. Excelente salida del equipo de Sánchez con mucha garra que le valió el gol del empate poco después. Carmona recibe de Cristóbal y desde el pico del área disparó fuerte y certero para conseguir el empate. Gran gol para Carmona y justo premio para el jugador que era homenajeado hoy por cumplir 100 partidos con la camiseta del Guijuelo.

Con los chacineros entonados, el público esperaba una remontada épica, pero el árbitro no compartia la misma idea y cinco minutos más tarde le mostro la segunda tarjeta amarilla a Iván Pérez, expulsándolo del terreno de juego. Ante lo certero del rival, pese a su juego hoy inferior, el Guijuelo tuvo que bajar el ritmo y jugar con tanto cuidado como si el Municipal estuviera sembrado de minas.

Y con uno menos en el campo, contra una defensa de cinco, el Guijuelo consiguió la machada. Fuster que se interna en el área rival, y con toda la sangre fría del mundo regatea en corto a Belman y marca el segundo con el estruendo de la afición. Los últimos minutos fueron toda una agonía para los verdiblancos, pero lo más difícil ya estaba hecho, y entre el buen hacer de Felipe bajo los palos y un Real Madrid desarmado tras el segundo gol, el partido finalizó con dos a uno favorable a los de casa.

Victoria que permite al Guijuelo escalar un puesto en la tabla, siendo ahora séptimo con 52 puntos. El sueño del play off está más cerca, con el cuarto puesto a tan solo cuatro puntos.