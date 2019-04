Antonio Calderón: “Nos han quitado el privilegio de remontar, a pesar de marcar dos goles legales”

Sábado, 13 de abril de 2019

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, compareció ante los medios de comunicación tras la finalización del partido frente a Unionistas de Salamanca.

Valoración del punto: me sabe a muy poco. Hemos hecho un partido para ganar y dos goles legales. Nos han quitado el privilegio de conseguir remontar un penalti tonto. Aquí en Salamanca todos los árbitros que vienen desesperan a la afición y fuera es al contrario. Estamos muy cabreados. No sé como pueden pitar fuera de juego en el gol. Lo he visto tan claro que ni he mirado al asistente. Es lo que hay y nos vamos enfadados. No voy a hablar del arbitraje. Nos vamos con el sabor de que este punto nos sabe a poco.

Gol legal: me han enseñado una foto de la jugada. No he visto vídeo pero sé como va a ser.

Partido: hemos hecho un partido completo ante un rival que sabíamos iba a ser fácil. Les hemos dado la jugada del penalti, pero tras los cambios hemos hecho un gran segundo tiempo. El equipo se ha comportado bien en líneas generales. El equipo ha atacado, ha buscado la banda derecha y hemos generado juego y situaciones de peligro.

Doble cambio: en el descanso tenía claro que tenía que hacer cambios pronto y he aguantado un poco. Estuve a punto de hacerlo en el descanso, pero surgió la lesión de Mena y me ha retrasado un poco. Tenía claro los cambios y han dado sus frutos. Luque nos ha dado verticalidad. Se ha notado la llegada de David.

Preocupa ver al equipo abajo: todo el mundo que haya visto al equipo sabe que estamos nadando a contracorriente y que somos víctimas de nuestros errores en ocasiones. Hoy de la nada surgió un penalti. Ese es nuestro problema. Le he dicho a los futbolistas que tengo confianza en ellos para lo que queda. Están unidos y creen en lo que hacen. Sabemos que tenemos un partido díficil contra la Cultural e intentaremos llegar sin dificultad al final.

Cánticos a Piojo: no he escuchado nada. He visto que ha habido deportividad, con piques normales. Si ha ocurrido no me gusta.

Debut de Chatón y Torres: David llevaba entrenando una semana con el equipo. A Enríquez lo ví ayer y me dijo que estaba para lo que quisiera. Tiene una gran trayectoria. Ha jugado sobrado. Nos va a ayudar.

Comunicado de Unionistas sobre sus declaraciones: tengo mi opinión y si me preguntan lo digo. Están en su derecho.