Roberto Aguirre: “Salir del Helmántico sin perder es un buen resultado”

Sábado, 13 de abril de 2019

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, compareció ante los medios de comunicación tras la finalización del partido frente al Salamanca UDS.

Valoración: salir de aquí sin perder es un buen resultado. Mantenemos la distancia con una jornada menos. Hemos querido ganar. Nos adelantamos a ellos en el partido, tuvimos el segundo y con su gol se metieron en el partido. Tras el gol se encontraron en positivo para ir a por el partido. Nos vamos con un punto y en positivo.

El partido: veíamos que hacíamos daño. Esperaba un partido así, como lo de Valdebebas en la pasada jornada. Albisua jugó por dentro para contener al Salamanca UDS. Lo teníamos controlado y sabíamos que si nos poníamos por delante cambiarían el sistema. Coincide su gol con el cambio de su sistema. Nosotros dimos entrada a Blas para proteger su juego exterior. Nuestro juego interior estaba algo cansado. Mi intención era meter velocidad arriba y dar entrada a Diego, pero tuvimos que meter a Blas para responder a su cambio táctico.

Se ha escapado la victoria: sin entrar en materia del partido, con el cero a uno (0-1) sabíamos que tendríamos opciones. La tuvimos y no entró. Tuvimos la victoria ahí.

Cánticos contra Piojo: son cosas que sobran en el fútbol. Los jugadores fueron ejemplares sobre el campo esta noche. Todos los jugadores han buscado ganar el partido y siempre ha reinado la deportividad. Condeno ese tipo de expresiones y al final hay que hablar un derbi deportivo.

Más cerca de la permanencia: no sé en cuanto estará la salvación, pero hay que seguir sumando. Este tipo de empates nos acerca a una victoria en el siguiente partido. Según está el equipo podemos ganar a cualquiera.

Declaraciones de Calderón antes del partido: no quiero entrar en eso. Me centro en los míos. En Unionistas somo uno equipo y afición. Lo que estoy viendo en Unionistas es que somos ejemplares. Estamos con nuestros objetivos, intereses, nuestro sentimiento y así transcurrimos en la competición. No he estado en ningún club donde mi afición, cuando termine un partido, aplaude a los rivales. Son ejemplares.