Protocolo específico para hacer compatible la orden de alejamiento con el cumplimiento de las visitas

Lunes, 15 de abril de 2019

Una gran parte de los menores que son atendidos en los puntos de encuentro familiar son derivados desde el Juzgado, un 68%. El resto llega desde Protección a la Infancia desde las Gerencias Territoriales y en un pequeño número de casos, de mutuo acuerdo.

Son datos de la Consejería de Familia que indican que en torno al 30% acudió desde los servicios de la Protección a la Infancia y apenas un 1,6% acudió de mutuo acuerdo entre los progenitores.

Orden de alejamiento con el cumplimiento de las visitas

¿Cómo se actúa desde el punto de encuentro en casos de órdenes de alejamiento? “Procuramos hacer complementario esa orden con el cumplimiento de las visitas”, asegura el coordinador del centro en Salamanca, Jesús de la Torre.

Explica que trabajan con un protocolo que evita que los progenitores coincidan en los alrededores del punto de encuentro. “El agresor siempre llega con un tiempo de antelación a recoger a los niños, la madre los entrega y el agresor espera un tiempo suficiente para que la madre se aleje. Nos aseguramos que en las inmediaciones no se encuentren. Cuando el padre vuelve a entregarlos, se repite el protocolo para que no coincidan en el punto de encuentro”. Habitualmente, no se producen mayores conflictos aunque, en algunos casos, hay que llamar a la Policía Local.