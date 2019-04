Cs denuncia que la red separativa del agua de Carbajosa no cuenta con los informes preliminares de la CHD, pese a lo anunciado por el alcalde

Miércoles, 10 de abril de 2019

El concejal Jesús de San Antonio acusa a Pedro Samuel Martín “de mentir sobre este proyecto y engañar a los vecinos para conseguir unos votos”

El alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, y el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, anunciaron el pasado 21 de febrero la ayuda de 200.000 euros de la institución provincial para poner en marcha la red separativa del agua. Esta actuación en el municipio permitirá aprovechar el agua sobrante del canal de Villagonzalo para el riego de las cerca de 1.200 parcelas existentes en Carbajosa y los espacios públicos y verdes.

Sin embargo, pese a lo anunciado por el alcalde, el concejal de Ciudadanos, Jesús de San Antonio, ha afirmado que en el Ayuntamiento no existen los informes preliminares favorables de la CHD para poner en marcha las obras. Para este edil, “no se puede mentir a los ciudadanos”. De San Antonio explicó que su formación solicitó copia del informe “y los técnicos nos dijeron que no nos la pueden dar porque no existe”. Para De San Antonio, este anuncio obedece al periodo electoral y se trata “de un brindis al sol para conseguir votos y engañar a los vecinos”.

Asimismo, aseguró que un mes después del anuncio realizado por el alcalde y el presidente de la Diputación, la Confederación “ha solicitado nueva documentación sobre el aprovechamiento de agua del canal”. Jesús de San Antonio ha acusado al PP de “tener empantanado un proyecto de vital importancia para los vecinos de Carbajosa por la ineficacia del equipo de Gobierno, queremos que salga adelante”.

Fotos: Eva Fernández