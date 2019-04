Los trabajadores del Parque de Bomberos de la Diputación denuncian los incumplimientos de la concesionaria

Lunes, 8 de abril de 2019

Los trabajadores del Parque de Bomberos de la Diputación de Salamanca han denunciado este lunes, en la sede de UGT, los incumplimientos de la empresa concesionaria, EURAL Agroforestal, que suponen una merma de sus condiciones laborales.

Aseguran que la rebaja de un 10% de la concesionaria del servicio es "temeraria" porque está afectando al servicio y responde a un interés exclusivamente económico de la empresa, al mismo tiempo que denuncian la "pasividad de la Diputación, “que únicamente aspira a dar un servicio sin problemas, sin importarle la calidad y las condiciones laborales de los bomberos que lo prestan", critican desde UGT.

Entre los incumplimientos del contrato de la empresa concesionaria, los trabajadores y los representantes sindicales han detallado que, a pesar de que viene reflejado en el pliego de condiciones, “no se cubren las vacaciones ni las bajas con personal contratado; no se contrata personal para cubrir los retenes; no se realiza la formación necesaria desde el año 2015; no se dispone de la plantilla mínima suficiente para cubrir los servicios; y no se han actualizado durante años las retribuciones”.

Desde UGT, Fernando López ha hecho hincapié en que el Parque de Bomberos no cuenta con la plantilla mínima, lo que supone una carga importante de trabajo para los bomberos. “El pliego recoge que debe haber un mínimo de tres bomberos, un jefe de turno y un encargado. Sin embargo, el encargado asume muchas veces la función de jefe de turno, y tampoco se dispone de personal de retén, por lo que se les obliga a hacer retenes y tener que superar por mucho las 1.800 horas que están estipuladas en el contrato”.

Otro de los puntos denunciados por los trabajadores y el sindicato UGT es que la empresa mantiene a los bomberos en el convenio de actividades forestales, por lo que se les “aplica un convenio que ni siquiera tiene como categoría de la bombero”, han señalado.

A falta de un acuerdo con la empresa, además de presentar la correspondiente denuncia en la inspección de trabajo, los bomberos han buscado la mediación del Servicio de Relaciones Laborales de la Junta de Castilla y León, “pero la empresa no ha querido llegar a un acuerdo”. También se ha contactado con los técnicos de la Diputación y con el diputado del área, quien, en contestación a preguntas sobre el Parque de Villares por el PSOE en el último pleno, “reconoció que no había ningún problema y que la empresa no les ha dicho nada”.

Por este motivo, desde UGT han asegurado que segurán denunciado estos incumplimientos y que se ponen a disposición de la Diputación para “verificar las denuncias que hemos hecho y para que asuma la responsabilidad política que no se quiere asumir”.