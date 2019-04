La lluvia nos adentra en la Pasión

Sábado, 6 de abril de 2019

El mal tiempo obliga a la Hermandad Dominicana a realizar el Via Crucis de Jesús de la Pasión en el interior del Convento

La imagen del Jesús de la Pasión no pudo salir del templo por las inclemencias temporales

La lluvia puede ser el elemento más temido en el mundo cofrade. Pero hay días, como el de hoy, en los que embellece los actos, aunque las hermandades prefieran salir a la calle.

La lluvia no ha permitido que Jesús de la Pasión saliese esta noche a las calles de Salamanca, pero no así la celebración de su Via Crucis. El incomparable marco del Claustro de los Reyes, en el Convento de los Dominicos, nos ha dejado unas bellísimas estampas y ha permitido a los presentes sentir más de cerca la Pasión.