La odisea de trabajar cada día en un centro de salud diferente

Domingo, 7 de abril de 2019

Precariedad, tensión y, sobre todo, mucho estrés. Elena S. está incluida en una bolsa de empleo de Sacyl, para el puesto de administrativo, desde hace varios años. Sin embargo, fue el pasado verano cuando la llamaron por primera vez. Un jueves recibió la propuesta para acudir el viernes por la tarde al centro de salud de Béjar, desde Salamanca, donde reside.

Sin haber trabajado anteriormente en Sacyl y desconociendo el funcionamiento del programa, “allí me fui”, en una experiencia que califica de “inolvidable” por los nervios y el mal momento que pasó. No fue la única llamada de trabajo de Sacyl en el periodo estival, hubo otras dos, también para una sola jornada, siempre en viernes. Otro día acudió Ledesma y otro más a Aldeadávila “sin tener ni idea, recibiendo llamadas para consultas, citas, tarjetas, extracciones…”. Esta trabajadora afirma que está convencida de que recurrieron a ella en verano porque “muchas otras por delante lo rechazaron, no me han vuelto a llamar”.