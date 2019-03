La red pública, instalada, de fuentes para beber.

Imagen de un mapa con fuentes para beber en Salamanca. La dirección web está al final.

Alguna vez he mencionado la necesidad de tener fuentes de agua potable o bebederos como llaman ahora, en calles, parques y paseos peatonales. El agua es el componente más abundante del organismo humano, y sin beber sobrevivimos pocos días. No acumulamos grandes provisiones de agua, por ello es necesario su aporte continuo para funcionar correctamente, en especial cuando hace más calor. Estar bien hidratado es vital, particularmente para personas en riesgo como la infancia, mayores o enfermas. Además, el abastecimiento de agua potable es un derecho humano esencial. Por desgracia las fuentes de agua han ido perdiendo importancia en el espacio público.

Una fuente poco afortunada, quizás de diseño difícil, en la Plaza de Anaya. Hace años que no funciona.

Plaza de la Valmuza en El Zurguén. La de beber funciona todo el año. la ornamental es de temporada.

El mapa de la bici en Valladolid de la pasada semana incorporaba como información adicional la ubicación de fuentes para beber. A partir de ahí encontré otros con esta información, uno de Salamanca. Y recordé que Ciudadanos anunció en febrero de 2017 que “Vamos a instalar una fuente de agua potable en todos los parques y zonas verdes de la ciudad” como contribución a los presupuestos municipales. Nótese que aparte de agua potable, no para beber, dice instalar y una en todos los parques. La frase está en su cuenta de twitter, y en esta ciudad demasiadas veces la literalidad es muy importante. El dibujo que acompaña contiene la imagen de una fuente más bien ornamental, o quizás para pájaros que también tienen derecho. Seguramente a esto debemos que las “rebajas electorales” de cara a las municipales incluyan “bebederos” en las zonas verdes donde interviene el Ayuntamiento.

Imagen de lo publicado en la cuenta de twitter de Ciudadanos en Salamanca.

Jardines de Torres Villarroel, al menos tiene agua en la pileta. En el siglo XIX estuvo en el Paseo de Carmelitas.

Está bien aportar ideas puntuales pero sería mejor planificar, identificar carencias y necesidades más allá de zonas verdes. En la ciudad conviven grupos de edades con necesidades y usos distintos. También hay turistas recorriendo las calles, paseantes por caminos o márgenes de carreteras en la periferia o se hace deporte. Así se puede programar con criterios claros una buena red de fuentes públicas. Públicas , hay que evitar se mercantilice el agua, sobre todo cuando la política económica crea desigualdad, precariedad y pobreza “para hacer grande a España”.

Jardines de Torres Villarroel. Fuente una vez usada por un servidor, esta semana fue imposible, como la de abajo.

A la vista del mapa (le falta alguna fuente), diría que hay mucho por hacer fuera de las zonas verdes. Aparte que tras un paseo comprobé que puede que tengamos un número discutible de fuentes, pero el porcentaje de las que funcionan parece bajo. A la vista del invierno que hemos tenido, el argumento de que se pueden helar como he oído en alguna ocasión, suena a disculpa para esconder una grave incapacidad para gestionar la “res publica”. Supongo que este es un motivo que hace que no sean republicanos, no saben gestionar los intereses públicos. He reiterado ya que el mantenimiento de gran parte del mobiliario urbano debe ser un asunto necesitado de algún Master de universidad privada americana, dado que no se hace nada.

Fuente ornamental en el Parque Salesas, funcionando sin problemas aparentes.

Además de fuentes, los bancos (que se suelen dejar morir de viejos) tampoco se encuentran en zonas de paseo como en la periferia, por ejemplo, ni por supuesto sombra. ¡Ah los árboles! y su mala costumbre de crecer y combatir la contaminación. Por cierto, la antisistema alcaldesa de Madrid ha pasado de tener el 30,7% de fuentes en servicio en 2015 al 90,75% este mes, y está instalando 284 más en la Villa y Corte.

Fuente para beber en el remodelado Parque Salesas. No funcionaba.

Para ilustrar el tema decidí visitar una zona que conocí bien en el pasado, cuando se repintaban los bancos de vez en cuando, se arreglaban las fuentes o simplemente la zona verde era más atractiva, los Jardines de Torres Villarroel al que después añadieron el Parque Salesas. Cuya remodelación, iniciada tras la frase de Ciudadanos en twitter, finalizó hace menos de un año. En toda esta zona hay 3 fuentes para beber, 2 ornamentales y 1 mixta también para perros. Esta semana sólo funcionaban las ornamentales. Y en el barrio antiguo es dificilísimo encontrar una.

Fuente en la zona para perros en el Parque Salesas. Personas arribas, perros abajo, No funcionaba.

Diseño de una zona habitual de paseo, el Estadio Helmántico. Ni sombra, ni agua, ni bancos. Según el acuerdo con el Ministerio de Fomento, el proyecto y las expropiaciones eran cosa del Ayuntamiento.

Dirección web del mapa de fuentes para beber en Salamanca:

https://drinkingwater.directory/es/l/Espa%C3%B1a/Castilla-y-Le%C3%B3n/Salamanca/Campo-de-Salamanca/Salamanca