Ignorancia religiosa. Houston, tenemos un problema: la ignorancia...

Dicen los entendidos que vivimos en Europa y en España una situación de indiferencia religiosa, vamos que la religión, así en general, Dios, la Iglesia, no importan mucho, por no decir nada. Y, claro, lo que no interesa no se preocupa uno por conocerlo, salvo algún ratón de biblioteca, que de todo hay, hubo y habrá, Dios mediante, nunca mejor dicho…o no. Pero los hechos son mostrencos, o sea, que por más que ignoremos la catedral de Salamanca –es un decir- esta no se va a caer…o sí, que ya hubo épocas de desprecio objetivo del patrimonio artístico nacional, léase Desamortización de Mendizábal y otras posteriores, que tenían un buen propósito, pero unos hechos ruinosos, pues gran parte del Patrimonio nacional, antes eclesiástico, se arruinó, porque no es lo mismo, es un suponer, un Monasterio que alberga monjes o monjas, que un corral de cabras, en lo que se vieron convertidos muchos de los monumentos recibidos de las generaciones pretéritas y despreciados en el Siglo XIX. También es verdad que la misma Iglesia tuvo buena parte de culpa, vendiendo obras de arte al peso para poder arreglar un tejado o salir de la miseria económica en que vivían la mayor parte de los curas de pueblo, muchos de los cuales vivieron y murieron pobres como ratas, pero algunos se aprovecharon y cambiaron la virtud evangélica de la pobreza por un plato de lentejas. Por otra parte, del “gran aprecio” que la mitad de los españoles –más o menos- tenían al Patrimonio artístico, dan fe las quemas, los destrozos y los expolios que tuvieron lugar en uno de los bandos de nuestra Guerra Incivil. También en el otro, pero sobre todo en el uno.

Consecuencia de esa torturada historia y de que la escolarización universal no se consiguió del todo hasta 1975, es la incultura religiosa que ha reinado y reina en extensas capas de la población, porque aunque la asignatura de Religión fue obligatoria durante casi cuarenta años, cuarenta años no es nada para cambiar las mentalidades y menos aún para crear amor a la cultura, al Patrimonio, a la Historia y mucho menos para formar la conciencia de los niños en la fe cristiana y en su expresión artística, cultural o musical, porque la fe no se impone, sino que se propone. El resultado es una ignorancia demasiado generalizada sobre el hecho religioso, porque es difícil apreciar algo en lo que no crees, por más que te lo enseñen los mejores profesores y catedráticos.

Como muestra, solo tres botones: el jueves pasado me llamó una señorita –o señora, no se los pregunté- en nombre de mi compañía telefónica y me dijo, después de un saludo amistosamente comercial: “¿Podría hablar con el Sr. ‘diócesis de Salamanca’?” Pues no sé, le respondí, va a ser difícil, porque mire, “diócesis de Salamanca” no es un señor, ni señora, ciudadano o ciudadana, sino una institución que se compone de unas 400 parroquias y Vd. ha llamado a la casa parroquial de una de esas cuatrocientas” . “Y no le interesaría…” La corté enseguida: no puedo ayudarle porque los asuntos de comunicación los lleva nuestro técnico de comunicación y, en último término, la Administradora, así que no tiene objeto que sigamos hablando. Buenos días. Tal vez fui un poco borde y no creo que captara mi ironía, pero tengo claro que yo no soy la diócesis de Salamanca, por más que ese concepto aparezca en el encabezamiento de la factura.

Hace ya unos diez años, un profesor de Lengua y Literatura Española en Bachillerato me confesó, perplejo, que había utilizado un texto para comentar en clase en el que aparecía la palabra “sacerdote” y que un alumno de 17 años, normal, no un adolescente díscolo en busca de protagonismo, le preguntó qué era un sacerdote, que no tenía ni idea. Bueno, le dije, no es obligatorio que vaya a catequesis, ni se confiese con un sacerdote, ni que lo elija como director espiritual, pero me cuesta creer que no tenga ni idea de qué significa. Pues créetelo, porque es así.

Tengo la convicción de que la información religiosa en los medios de comunicación españoles, es manifiestamente mejorable. Existe la costumbre de decir, cuando hablan de un sacerdote, obispo, cardenal, etc… “el religioso dijo o hizo tal o cual cosa”. Religioso puede ser sustantivo o adjetivo; como sustantivo, se refiere a un varón que es miembro de una Congregación religiosa (dominico, jesuita, franciscano, etc…), mientras que, como adjetivo se refiere también a un varón que tiene sentimientos o convicciones o comportamientos religiosos. Y así, conozco notarios o investigadores del cáncer, astrónomos o mecánicos, funcionarios, maestros o labradores que son muy religiosos. Y niños más religiosos todavía. Y un niño, de momento, hasta que no crezca, no puede ser cardenal, obispo, sacerdote, etc… Un año estuve repitiéndolo y razonándolo ante más de 70 alumnos de la Facultad de Comunicación que pronto serían periodistas; dudo mucho de que lo entendieran más de diez y que lo emplearan correctamente más de cinco.

No estoy hablando de fe cristiana, sino de cultura religiosa; claro que es más fácil apropiarse de la cultura religiosa cuando se tiene fe, pero ésta no es obligatoria sino voluntaria y libre, un don de Dios. ¡Ah, Dios! ¿Y quién es ese señor?