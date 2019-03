El cambio de hora

Como dirían algunos de mis amigos argentinos, este del cambio de hora “es todo un tema”. Que trastorna las mentes más lúcidas, que altera el sueño, que nos pone de los nervios. No digo que no. Pero estoy dispuesto a pasar por ello. Soy conformista, hasta cierto punto, como ustedes verán.

Escribo estas líneas en el “Nuevo Pudahuel”. Los chilenos saben lo que es y dónde está. El aeropuerto de Santiago de Chile, que antier quedaba a cuatro horas de diferencia –es un decir- y hoy a cinco. Y aún más, se levantó la mañana con una deliciosa neblina de otoño que no asustó a los picaflores, que seguían su deambular nervioso por un rincón acogedor de la región metropolitana.

En un rato tocará embarcar para un viaje en el espacio y en el tiempo. Sí desde luego. Sin necesidad de agujeros de gusano, ni de ninguna otra clase, que me llevarán al que esto escribe del otoño a la primavera. Ambas del mismo año: 2019. Cambiar de año ya sería demasiado. Pero aun así, lo que decía: todo un tema.

No en vano en mi tierra de habla de primavera de verano y de primavera de verano. En el fondo no hay tanta diferencia. O sí. Porque aquí los días se acortan y allí ya hace meses que se van alargando de manera muy perceptible. Todo un lío.

Pero, como también apuntaba, no queda otra si quiero regresar a Salamanca, cambiando el espacio, pero también el tiempo. Quizás ya vaya entendiendo esa apasionante intriga de que el tiempo es curvo: toda una larga cambiada, muy larga y muy cambiada. Que puede parecerse más a una revolera. En definitiva, más de once kilómetros de espacio y ni quiero mirar el tiempo…

En definitiva, espero no encontrarme con nadie que se queje del cambio horario sin haberse movido de su barrio, porque me va a pillar cansado del viaje y no del mejor humor, aunque trataré de conservar mi urbanidad.

Y andaba pensando yo en estas figuraciones recordando a nuestra interesante portavoz –¿o se dirá modernamente “portavoza”?- constatando que la comisión nombrada el efecto de la valoración de eventuales cambios horarios había acabado sin resultado concreto. Pero, por supuesto. No esperábamos otra cosa: es sabido que cuando no hay que cambiar nada, hay que nombrar una comisión. A poder ser de dignatarios, o sobre todo de dignatarias, que van a ver los derechos y los enveses del cambio horario y nos dejarán como estamos. Virgencita, virgencita, ... ya saben ustedes.

Porque si nos ponemos a cambiar, en un ánimo integrador y de universalidad –y reconozco que también con cierto ingrediente libertario- propongamos abolir los husos horarios. No podremos cambiar los veranos por los inviernos, pero sí algo avanzaremos con los otoños y las primaveras. Y, al fin y al cabo, como suele ocurrir siempre, aun con la misma hora, en cada sitio acomodaremos nuestras actividades al tiempo como buenamente podamos.