Ganemos denuncia que “el alcalde utiliza fondos municipales con fines electoralistas”

Viernes, 22 de marzo de 2019

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP) se está “aprovechando” de los fondos públicos del Ayuntamiento para “hacer campaña electoral a favor de su partido” y “promocionarse” mediante acciones como el envío de una carta enviada a las personas mayores para dar a conocer los servicios destinados a este colectivo, según denuncia el grupo municipal Ganemos Salamanca. En las últimas semanas, desde el Consistorio se ha hecho llegar a los hogares una comunicación redactada en primera persona y firmada por el propio Carbayo, es decir, elaborada en forma de misiva personal y no de carta institucional, en un claro intento de “electoralismo”.

Son numerosas las quejas que la agrupación electoral ha recibido por parte de la ciudadanía a este respecto por parte de vecinas y vecinos que aseguran que este “vano intento” de acercarse a los barrios así, por escrito, no sirve para poner solución a sus problemas del día a día.

“Seré mayor, pero que no me tomen por tonto”, se queja T.Z.H., un ciudadano que ha encontrado en su buzón el sobre con la carta y el tríptico sobre recursos para personas de su edad. “Nos comienzan a recordar que están próximas las elecciones”, añade. “No entiendo que el Ayuntamiento no permita registrar una carta que vaya dirigida al alcalde y él se permita dirigirse una a mí”, agrega, haciendo alusión a la deficiente participación ciudadana que la formación granate ha denunciado en numerosas ocasiones.

En cuanto al contenido de la carta y, al contrario de lo que expresa el texto, las personas “no son una prioridad” para el alcalde Carbayo, sino que “él mismo es, junto con los intereses de su partido, su verdadera prioridad; sólo se preocupa de sí mismo y las personas mayores le dan exactamente igual”, asevera el grupo granate.

Para Ganemos Salamanca el texto “no es más que un descarado mitin político por escrito pensado para personas mayores y destinado a tratar de recopilar sus votos”. Asimismo, el grupo recuerda que el diseño y la impresión de este “material propagandístico del PP” se ha pagado “con el dinero de todas y todos”.