Rechazo a la nueva normativa de matriculación del Grado en Medicina 

Viernes, 22 de marzo de 2019

Ante la nueva normativa de matriculación del Grado en Medicina de la Universidad de Salamanca, el Frente de Estudiantes mostramos abiertamente todo nuestro apoyo a los compañeros y compañeras de la facultad.

Antes de esta normativa que pretende entrar en vigor partir del curso 2019-2020, los alumnos de Medicina podíamos matricularnos de hasta 72 ECTS de primera matriculación (exceptuando el primer curso, siendo este de 60 ECTS). Pero con la nueva normativa solo podremos matricularnos de 62 ECTS de primera matrícula a partir del segundo curso.

¿Que implica esta medida?

Esta medida puede alargar los años de estudio de los estudiantes de Medicina de la Usal, lo que supone un incremento del esfuerzo económico que las familias tienen que hacer, tanto por el gasto que supone vivir un año más en la ciudad, como por las posibles matriculaciones de asignaturas suspensas con un precio de 45,38€, 98,32€ y 136,14€ el crédito para las segundas, terceras y siguientes matrículas. Es decir, una asignatura suspensa en este Grado costaría entre 136,14€ y

635,32€ para una segunda matrícula, entre 294,96€ y 1376,32€ para una tercera matrícula y entre 408,42€ y 1905,96€ para las siguientes matriculaciones.

Igualmente, existirían grandes dificultades para los estudiantes que hacen un Erasmus o un Sicue, así como también para quienes vienen haciendo un traslado a la Universidad de Salamanca, ya que esta medida alargaría un año más la financiación del Grado. Además, los estudiantes de la Usal tendremos menos tiempo para preparar el MIR al no poder ir eliminando materia durante los cursos anteriores y no permitiendonos tener un sexto curso más ligero.

También cabe mencionar las claras deficiencias estructurales y la carencia de recursos que sufre la Facultad de Medicina. Tenemos que afrontar casi 2000 euros por el pago de nuestras matrículas, ya que las matrículas de las universidades de Castilla y León son las terceras más caras del país y apenas contamos con profesorado para nuestras prácticas.

Al final quienes corremos el riesgo de ser perjudicados enormemente somos los hijos e hijas de la clase trabajadora, que somos quienes menos capacidad económica tenemos para mantenernos estudiando. Por eso desde el Frente de Estudiantes mostramos nuestro apoyo a nuestros compañeros y compañeras y secundamos la concentración del martes 26 de marzo a las 13h en la puerta de la Facultad de Medicina.

Así, decimos no a una medida que no es fruto de un debate y un consenso con la comunidad educativa y que no responde a las necesidades reales de todas las partes.

¡Que nos escuchen!

¡Porque una educación pública, gratuita, de calidad y al servicio del pueblo trabajador depende de ti!

#Quieromis72

#Nodoycredito

#Dependedeti