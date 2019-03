Más fútbol y menos polémicas...

Parece que el fútbol de mujeres está en auge, aunque no sería bueno que fuera un espejismo sujeto todavía a que se haga realidad. Pero, sea de hombres o de mujeres, el fútbol se está complicando porque menos de fútbol se habla de todo lo que le rodea y si crea conflicto mucho más notable la vana publicidad. De pronto, surgen luchas entre la Federación española de fútbol y la Liga de fútbol profesional., cada cual queriendo tener un protagonismo que, a veces, no les corresponde; y entre dichos organismos con otros equipos de su colectivo, incluso floreciendo competiciones duplicadas de féminas un asunto que está poco claro; periodismo de equipos, donde los redactores presumen de su ligazón con uno u otro equipo profesional haciendo las crónicas correspondientes envueltos en las bufandas distintivas de cada cual. La objetividad, moneda poco común, brilla por su ausencia…

La futbolista Verónica Boquete, delantera española que juega en Beijing de la Superliga Femenina de China, es embajadora de la UEFA desde febrero de 2015 para el desarrollo del fútbol femenino. Desde 2017, Vero forma parte de la comunidad de futbolistas “CommonGoal”, una iniciativa liderada por el español Juan Mata favor de la reintegración social de la infancia a través de los fondos recaudados con el 1% del salario de los futbolistas. En febrero de 2019, Vero Boquete escribió un excelente artículo en El Pais, y reflexionaba: “Ningún deportista puede mantenerse en el máximo nivel sin la motivación o la ambición de ganar. Eso es lo que explica que el Real Madrid sea temible en Champions a estas alturas de la competición después de un nivel mediocre exhibido esta temporada; que jugadores tan jóvenes como los del Ajax rocen la perfección durante 60-70 minutos; que un Bayern sin tantas luces empate en Liverpool, o que un Betis se meta en la eliminatoria después de encajar tres goles. Esa motivación intrínseca aumenta en las grandes citas y en los jugadores“top”, por eso se avecinan unos meses trepidantes de fútbol y emociones. Confiemos en los protagonistas, los jugadores, y en su afán de victoria”.

La futbolista no eludió otro asunto de plena actualidad: “El VAR estoy a favor por tres razones: 1. Hace el fútbol un poco más justo. 2. No evita la polémica. 3. Da espectáculo”. Y en otro apartado llegó a concretar: “Por eso me parece tan interesante el conocer la historia del fútbol, a los mejores y grandes entrenadores, sus ideas y ocurrencias… Es la mejor manera de entender el fútbol moderno y así poder hablar con conocimientos. Sería fantástico que todos los que nos (des)informan de fútbol nos contases más de eso y menos de polémicas y otros temas”. Curiosamente, hace ya muchos años que mantengo esa misma cruzada porque de lo que estamos ávidos es de conocimiento futbolístico obtenido bien con información, bien con formación, papel que la prensa debiera retomar…

Salamanca, 26. marzo de 2019.