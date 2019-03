Bijimine no podrá ser inscrito con el Salamanca UDS al estarlo ya con otro club

Jueves, 21 de marzo de 2019

El periodista de COPE Salamanca, Pablo Acebo, ha desvelado esta información en el programa de Deportes COPE de este mediodía

Al Salamanca UDS le siguen creciendo los problemas. El último de ellos ha sido el ‘fichaje’ de Jonathan Bijimine, anunciado hace una semana por el club, pero que no podrá ser inscrito ni jugar con el equipo al estarlo ya con otro club, requisito indispensable para su fichaje por el equipo salmantino.

Así lo ha confirmado Pablo Acebo este mediodía en Deportes COPE. “Bijime no puede ser inscrito por el Salamanca porque ya lo está con otro club. Víctor Iglesias no lo sabía, lo negoció, pero no lo sabía y ha fichado a un futbolista que estaba inscrito con otro club, que es un requisito absolutamente prohibido cuando fichas en marzo”, afirmaba el periodista de COPE Salamanca.

“En marzo se pueden fichar futbolistas parados y Bijimine no lo estaba. Además, el jugador ya estaba entrenando con el equipo, pero cuando han ido a inscribirlo no han podido”, finalizaba Acebo respecto al tema Bijimine, un nuevo problema para la secretaría técnica del Salamanca UDS.