El Sindicato regional de Policías Municipales denuncia irregularidades en el cuadrante laboral de los agentes de Béjar

Malestar en la plantilla de Policía Local de Béjar, debido a su cuadrante laboral Como ya se puso de manifiesto a fecha de 07 de julio del 2018, desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), con representación en Béjar, los funcionarios del Cuerpo de Policía Local de Béjar, se rigen por un cuadrante que incumple varios preceptos legales establecidos, además si a todo esto se le añade, las horas anuales que los agentes hacen de más, los días continuos trabajados que en ocasiones rondan los 8, 9 e incluso hasta 10 días, con los consiguientes cambios de turno, las jornadas nocturnas que se realizan, llegando a realizar incluso en un mismo mes hasta 10, los continuos fines de semana trabajados, etc. la plantilla se encuentra en estado de agotamiento, tanto físico como psíquico, pudiendo llegar a afectar a la correcta labor y función esperada por los ciudadanos, si ésta situación se prolonga aún más. La grave situación que están atravesando los Agentes les hace imposible conciliar la vida familiar con la laboral al no disponer de los periodos de descanso recomendados, cuestión de la que el Sr. Alcalde y su equipo de Gobierno ya tienen conocimiento desde hace más de dos años y a día de hoy, no hay soluciones al respecto, ya que la actual Corporación no ha presentado ni una sola propuesta de mejora y se ha mostrado incapaz de negociar la situación. Tras varias reuniones con los representantes del Ayuntamiento, no han aceptado ninguna de las propuestas realizadas para subsanar las irregularidades observadas, provocando el malestar entre los componentes de la plantilla de Policía Local de Béjar. Todo esto, unido a una precaria situación económica, la cual no se ha visto mejorada en años, hace que los Agentes del Cuerpo empiecen a irse a otras ciudades donde las condiciones de trabajo son mejores. Como apunte, la mejora salarial de varios agentes que ya han abandonado el cuerpo de Policía Local de Béjar a otras ciudades como Zamora, Avilés o León, puede llegar hasta los 400 euros mensuales de diferencia, unido a la falta de reestructuración de los cuadrantes y sin soluciones al respecto, hace que los agentes actuales también estén planteándose su marcha y preparándose para próximas convocatorias. Incluso los agentes que han aprobado en el último proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento y que ahora se encuentran realizando el curso obligatorio en la Academia de Policía de Ávila, es muy probable que si tienen la posibilidad de irse lo hagan, cosa que es muy probable, ya que con la llegada de la jubilación los Policías locales, se han mermado mucho las plantillas y en la actualidad, existirán muchas opciones de optar a irse a otros cuerpos de Policía Local de Castilla Y León. Desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León, ya se ha puesto en conocimiento del Sr. Alcalde de Béjar todo esto, no aportando ninguna solución, ni importándole la marcha de los agentes a otros lugares, después de todo el pago de su formación con el dinero del contribuyente de Béjar, para que posteriormente se marchen a otros municipios, por motivos que podrían ser subsanados desde el equipo de Gobierno de Béjar. Así mismo la actual Corporación está poniendo inconvenientes y excusas para no convocar cuatro plazas de miembros de la plantilla que van a acogerse a la jubilación anticipada, hasta el punto de que no tienen pensado convocarlas, creando de nuevo una merma en los efectivos de la plantilla, según el Real Decreto 1449/2018 de 14 de diciembre, las plazas de los miembros de las plantillas de Policía Local, podrán ser convocadas desde el momento de la presentación de la solicitud de jubilación anticipada, hecho que ya se ha producido antes del 31 de enero de este año. Hasta tal punto es importante reponer las plazas de los Agentes que se jubilan, que la Junta de Castilla y León ha convocado un curso extraordinario de formación para el próximo mes de septiembre, pero poniendo como fecha límite de terminación de procesos selectivos el 15 de julio, desde ésta sección Sindical se entiende que lo que pretende la actual Corporación es demorar la decisión de convocarlas, para que finalmente no se puedan cubrir. Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León