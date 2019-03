Estamos terminando los idus de marzo...y ahora qué

Que el dictador Julio César fuera asesinado en los Idus de marzo del año 44 a.C. es paradójico, en tanto, se trataba de uno de esos días considerados de buen augurio en el calendario romano. Los idus tenían lugar los días 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y los días 13 del resto de los meses del año. La importancia de este día de buena suerte del mes consagrado al dios Marte estaba según el calendario romano, anterior al juliano, considerado el primer mes del año.

Los idus de marzo correspondían a los días de la primera luna llena del año nuevo, en los calendarios más antiguos, y conservaban sus propios rituales. Si bien en los idus de cada mes el sumo sacerdote de Júpiter sacrificaba ovejas ese día en el Arx; para los días de buen augurio de marzo se celebraba además la Fiesta de Anna Perenna, cuya festividad originalmente concluía con los festejos por el nuevo año. Una festividad enormemente popular, con comidas en el campo, bebida y mucha diversión.

En tiempos de Julio César los idus de marzo seguían contando con un fuerte componente simbólico, era día de buenas noticias. Según el escritor griego Plutarco, César habría sido advertido de que su vida peligraba en tan particular jornada, ante lo que el dictador descartó el riesgo.

Lo que es más extraordinario es que un vidente le había advertido del grave peligro que le amenazaba en los idus de marzo, y ese día cuando iba al Senado, Julio César encontró al vidente y riendo le dijo: “Los idus de marzo ya han llegado”; a lo que el vidente contestó compasivamente: “Sí, pero no han acabado”.

La muerte del dictador en el Senado está considerado el punto de inflexión en la historia de la Antigua Roma, marcando la transición del período histórico conocido como República Romana al Imperio Romano. De ahí la importancia cultural de la referencia a los Idus. William Shakespeare haría famosa la frase nunca pronunciada, «¡Cuídate de los idus de marzo!» en versión teatral del año 1599.

Nuestros idus: El automóvil, las pensiones de viudedad, de incapacidad, los 100 millones que los ugetistas en un acto de latrocinio se llevaron de los cursos de formación en Extremadura, el Torra, los lacitos amarillos, prevaricación extorsión, la “medida estrella de sanchistas y calvitas” retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

No les parece que en vez de llamarle “idus” tenemos la sensación de estar visionando una película de Santiago Segura?

España está para partirse la caja y no quedar lágrimas… mientras Sanchez feliz de mirarse a todas horas —total el viaje a Lohr es cuestión de pocos minutos en el Falcon— les hablo del espejito hablante, un juguetito que estaba muy de moda entre los nuevos ricos del siglo XVI, la madrasta de Blanca Nieves, condesa imperial de Liechtenstein puede prestárselo y Pedro Sanchez ve cómo lleva a España “de victoria en victoria, hasta la derrota final”. Y se preguntarán ustedes ¿ los idus de marzo terminaran con el mes? ¡Quía señores! Los vientos van a seguir arreciando con mucha virulencia ¿Hasta cuándo? En nuestras manos lo tenemos el 28 de abril. No olviden que Calvo ya nos avisó que tienen un 8 como el de marzo. Yo creí que todos los ochos eran todos iguales pero parece ser que no. Pregunten, pregunten a la señora Calvo que va hacer con el 2 y saldremos de la incógnita. Estoy muy intrigada ultimamente con el significado de los números.