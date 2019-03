Sánchez-Guijo deja entrever en COPE que “el Reina Sofía no estaría listo para la próxima temporada”

Miércoles, 20 de marzo de 2019

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca pasó por el programa deportivo y fue consultado por temas de actualidad como el futuro campo de Unionistas de Salamanca

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sánchez-Guijo, pasó esta tarde por los micrófonos de la Cadena COPE y dejó entrever que “las remodelaciones y mejoras previsas en el Reina Sofía de cara a la próxima temporada podrían no estar listas para las fechas previstas”.

En el proyecto está prevista la ampliación del aforo con gradas cubiertas, nuevos vestuarios y la construcción de un campo de fútbol anexo que se destinará principalmente para la práctica de entrenamientos. El uso preferente de estas renovadas instalaciones deportivas será compartido entre el Real Salamanca Monterrey y Unionistas de Salamanca tras el acuerdo alcanzado entre los dos clubes. Aunque en la presentación del acuerdo entre ambos clubes se dijo que el proyecto estaría listo para el comienzo de la próxima temporada, podría no ocurrir lo previsto.

“Se habla de cerrar la grada por los cuatro costados y de que el estadio tenga una capacidad final de cuatro mil personas o más. Sin embargo, los plazos son difíciles. Tiene que acabarse primero el proyecto y después lo tienen que revisar los arquitectos. Yo diría que no estaría para la próxima temporada”, afirmaba Sánchez-Guijo en la sintonía de COPE.

A todo ello se une que el proyecto aún no está cerrado. “Hasta que no se cierre el presupuesto no se cierra el proyecto. Se barajan unas cifras, pero serán los arquitectos los que presenten un primer borrador con un desglose presupuestario”.