‘La suerte de tenerte’, el emotivo mensaje del Día Mundial del Síndrome de Down

Jueves, 21 de marzo de 2019

Trasladar a la sociedad un mensaje positivo y luchar contra los estereotipos y prejuicios que hoy en día siguen asociados al síndrome de Down

Sede de la asociación Down Salamanca

‘La suerte de tenerte’, la nueva campaña para el Día Mundial del Síndrome de Down, impulsada por Down España “para mostrarle a la sociedad la suerte que supone tener entre nosotros a personas con síndrome de Down y la necesidad de lograr una inclusión real”.

En el vídeo de la campaña una niña de cuatro años explica a la sociedad que su hermano con síndrome de Down es el “mejor del mundo”, una persona “que la quiere y la hace feliz” y es “perfecto, tal como es”. Con este vídeo, se pretende trasladar a la sociedad un mensaje positivo y luchar contra los estereotipos y prejuicios que hoy en día siguen asociados al síndrome de Down.

El 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, fue designado por Manos Unidas en el año 2011 con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia del acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Todas las personas con síndrome de Down deben tener la oportunidad de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de condiciones con las demás, como en el resto de aspectos de la sociedad