La UPSA prepara la investidura de Margarita Salas y Adela Cortina Orts como doctoras honoris causa

Miércoles, 20 de marzo de 2019

El Claustro Universitario Extraordinario de la Universidad Pontificia de Salamanca se reunirá eset viernes, 22 de marzo, a las 12.00 horas, en el Aula Magna, para proceder a la ceremonia de Investidura como doctoras honoris causa de Margarita Salas Falgueras, científica internacional e impulsora de la Biología Molecular, y de Adela Cortina Orts, referente nacional en Filosofía y Ética (propuestas por la Facultad de Enfermería y Fisioterapia 'Salus Infirmorum' de Madrid y por la Facultad de Filosofía, respectivamente). Como es tradicional, ambas recibirán el Birrete, Anillo y Libro, antes de la imposición de la correspondiente medalla.

Margarita Salas

Margarita Salas es profesora Ad Honorem del CSIC, del que fue su directora (1992-1993), y profesora de Investigación del Centro de Biología Molecular 'Severo Ochoa' (CSIC-UAM) desde 1974. También ha sido profesora de Genética Molecular de la UCM durante 24 años (fue la primera científica en investigar sobre Biología Molecular en España). Es miembro de numerosas academias nacionales e internacionales como la Real Academia Española, EMBO, la Academia Europea, US National Academy of Sciences (primera mujer española en ingresar). Ha recibido numerosas distinciones en las que destaca el Premio 'Severo Ochoa' de Investigación de la Fundación Ferrer; Medalla G.J. Mendel de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia, Premio Carlos J. Finlay de UNESCO, Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, Medalla de Honor de la Real Academia de Medicina, etc. Es doctora Honoris Causapor trece universidades. Nombrada por el Rey Juan Carlos I, Marquesa de Canero por su entrega a la investigación científica sobre Biología Molecular. Es autora de más de 400 publicaciones científicas en revistas internacionales con investigaciones que han dado lugar a ocho patentes.

Adela Cortina

Adela Cortina es profesora emérita en la Universidad de Valencia, de la que fue catedrática de Ética y Filosofía Política hasta septiembre de 2017. Es miembro de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (primera mujer que ingresó en la institución). Tras años de investigación en Alemania, donde trabajó con Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas, introdujo la ética del discurso en España e iberoamérica. Ha sido directora del Programa Interuniversitario de Doctorado con Mención hacia la Excelencia 'Ética y Democracia' y directora del Máster Interuniversitario 'Ética y Democracia'. Ha dirigido 50 tesis doctorales con una red de egresados que han creado centros de investigación por todo el mundo sobre éticas aplicadas. Es directora de la Fundación Étnor (para la ética de los negocios y las organizaciones) y ha sido distinguida por 15 universidades como doctora Honoris Causa. Es autora de numerosos libros entre los que cabe recordar: Dios en la Filosofía trascendental de Kant, Ética sin moral, Ética mínima, ¿Para qué sirve realmente la ética? o su último libro, Aporofobia, el rechazo al pobre.