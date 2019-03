El Equipo de Gobierno acusa de mentir al PSOE sobre la multa de 4.000 € al consistorio

COMUNICADO DEL EQUIPO DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE BÉJAR ‘EL PSOE DE BÉJAR MIENTE’ Al PSOE de Béjar le disgusta que se den a conocer por parte del Equipo de Gobierno los nuevos servicios y mejoras de la ciudad. Como ellos no fueron capaces de hacerlo no les gusta que nosotros lo hagamos. Lamentablemente, ni una sola vez a lo largo de la legislatura el Grupo Municipal Socialista ha hecho un comentario a favor de lo que la gente de buena voluntad hace en esta ciudad, pero esta vez se quedan fuera de juego y se equivocan mostrando de nuevo la parte más baja de la política: ni hacer ni dejar hacer. Al Ayuntamiento de Béjar NO LE VA A COSTAR NI UN SOLO EURO la sanción a la que alude el Grupo Municipal Socialista. Si se hubiesen molestado en trabajar hubieran leído en el expediente sobre el control poblacional de ciervos en El Bosque lo siguiente: Al mismo tiempo es también voluntad del Ayuntamiento y de CINEGÉTICA DE MONFRAGÜE, S.L.U hacer constar que la responsabilidad del primero se centró en comprobar y certificar la necesidad de la actividad, tal y como hizo y en solicitar los permisos y autorizaciones correspondientes, tal y como también hizo, y una vez cumplimentada esta primera fase fue la empresa, CINEGÉTICA DE MONFRAGÜE, S.L.U quien se encargó y responsabilizó de la segunda, es decir, de la realización efectiva de la actividad, por lo cual de lo ocurrido en cada una de esas dos secuencias de la operación de control población es únicamente responsable quien se encargó de su realización efectiva. Por tanto, señores socialistas, es responsabilidad de la empresa, y es la empresa quien cargará con este pago. El Ayuntamiento ya ha hecho el cargo a la empresa, la cual, como no puede ser de otra manera, está totalmente de acuerdo. Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar