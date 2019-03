El salto que hacía falta

Domingo, 17 de marzo de 2019

Después de lo visto en esta irregular temporada del Salamanca UDS, y teniendo en cuenta la seria amenaza del descenso a 3ª, a estas alturas, poco importan el juego, la filosofía futbolística e incluso si juegan unos u otros futbolistas. Lo más importante es ganar para asegurar la categoría y el camino para lograr la victoria, en estos momentos de necesidad, es lo de menos.

Dicho esto, si alguien no vio el partido, se habrá pensado que con un 3 a 0, los charros fueron mucho mejores que el Pontevedra. Sin embargo, los que estuvimos en el Helmántico sabemos la verdad: se marcó un golazo a los 6 minutos, Sotres salvó al equipo en dos ocasiones muy claras de los visitantes, los gallegos tuvieron el balón y los salmantinos buscaron sorprender a la contra con escaso éxito, hasta que un cabezazo de Chiapas sentenciaba el choque y Owusu le ponía la guinda en el tiempo añadido.

El partido

Tras el fiasco ante el Rápido de Bouzas, Calderón eligió un once con novedades. De la alineación del encuentro anterior se cayeron Amaro, Manu Molina y Owusu, mientras que entraron Sergio Molina, Calero y José García. Como todos sabemos, la falta de delantero hace que el fútbol del Salamanca esté claramente condicionado y, como ya hemos visto en otros encuentros, una de las alternativas para suplir esa carencia son los lanzamientos desde fuera del área. Esta vez fue Indiano el que lograba marcar con un espléndido chut (1-0). A partir de ahí, los de casa dejaron la iniciativa al Pontevedra, que no empató porque Sotres estuvo espléndido en dos importantes oportunidades. Los gallegos tenían el balón y la defensa local generaba algunas dudas.

En el segundo tiempo, no cambió mucho la casa. Los visitantes llevaban la iniciativa y el Salamanca, empujado por el público, que estaba contento por el resultado, trataba de sorprender a la contra. Din y Luque tuvieron las llegadas más claras, pero no supieron definir, cosa que sí lograron Chiapas, de cabeza, tras un corner en el minuto 84 (2-0) y Owusu en el 92, tras recorrer medio campo sorteando a tres rivales, para batir a Edu (3-0).

Final feliz para un partido que no fue bonito, aunque sí emocionante.

Los jugadores

Sotres fue el mejor de la defensa charra, tuvo dos intervenciones claves, que evitaron goles, y firmó hasta un taconazo de calidad en una peligrosa salida que saldó con solvencia.

Tyson tuvo algún fallo pero siempre lo deja todo y responde con contundencia en las disputas, lo que viene muy bien en la zaga.

Armando aportó la veteranía que se espera de él y, al menos, esta vez no fue amonestado.

Jehu se adapta a lo que diga el mister. Si quiere un central, ahí está el mexicano, luchando todos los balones, sin complicarse atrás y hasta marcando. ¿Qué más se puede pedir?

Mena en su línea. Buen partido y sumando al equipo.

Indiano va cogiendo la forma, aunque ya queden pocos partidos. Su gol fue una obra de arte y esta vez se le vio más integrado en el equipo, trabajando en la medular, tanto ofensiva como defensivamente.

Sergio Molina, como ya he dicho en otras ocasiones, es un correcaminos que pone el parche donde surge el pinchazo. Buen partido del madrileño.

Calero estuvo en su línea de intensidad, subidas por la banda y derroche en defensa. Fue sustituido por Owusu en el 68.

Luque fue el más adelantado de los charros durante muchos minutos. Tiene destellos, pero le falta más intensidad y más acierto en el área.

Alomerovic jugó como extremo zurdo. Dejó destellos interesantes pero también alguna pérdida de balón que hay que evitar. Es joven y puede mejorar. Se ve que Calderón confía en su progresión. Amaro le reemplazaba en el minuto 76.

José García para mí fue el mejor. No sólo por su calidad individual sino por su influencia positiva en el resto del equipo, haciendo jugar mejor a los compañeros e incluso colocando al equipo, cuando es necesario. Ojala se le pueda convencer para que se una al proyecto 2019-20, aunque es pasa porque Lovato contrate pronto a un director deportivo competente.

Owusu. Misión cumplida. Salía en el minuto 68 para explotar algún contrataque con su velocidad y su habilidad. Dicho y hecho. En el tiempo añadido cogía un balón en campo propio, lo conducía hasta el área rival, esquivando a dos defensores y lo lanzada a la red. Perfecto.

Amaro disputaba algo más de 15 minutos para dar solidez al centro del campo. No tuvo tiempo para mucho.

Carpio entraba por Tyson en el minuto 80 y tampoco tuvo ocasiones para lucirse. Lo bueno, que no se lesionó. Y lo malo, que fue amonestado por tardar en realizar un saque de banda.

El entrenador

“Ahora tenemos al Internacional y a Unionistas a tiro de piedra”. Es una de las frases que dijo Antonio Calderón, tras la victoria de los suyos ante el Pontevedra. Me gusta que el gaditano sea ambicioso y mire hacia arriba, aunque los problemas vienen de los de abajo.

Esta vez sus cambios en el once funcionaron y en el plano anímico es muy importante esta victoria, después del palo de la semana anterior, cuando se perdía con uno de los equipos que ocupa puestos de descenso.

Al inicio del choque, Calderón aplaudía a la grada, que estaba coreando su nombre. Y en el tramo final, con el 2 a 0, el técnico andaluz pidió el apoyo de la hinchada, al estilo Simeone, para que echase el resto llevando en volandas a los jugadores.

La afición

No. No hubo pitos al inicio del encuentro por la derrota del domingo anterior. Al contrario, los 4.762 aficionados que acudieron al Helmántico estaban ilusionados con ver la mejor versión del Salamanca. No obstante, si escuché a algunos mostrar su desacuerdo con el lema ‘Silvidos no, aplausos sí’, que se podía leer en el videomarcador.

No obstante, todo hay que decirlo. Ir ganando desde el minuto 6 ayuda, y mucho, a que el ambiente sea favorable. De todos modos, en la grada se palpaba la inquietud por algunos desajustes del equipo charro.

Como siempre, el Fondo Sur fue el motor de la animación y no faltó el “échale huevos, Unión”, cuando se veía que los de casa pasaban apuros. Al final, con los goles de Chiapas y Owusu el público estalló, aliviado, disfrutando una victoria, que era necesaria.

En la clasificación el Salamanca UDS es 12º, a 4 puntos de la promoción por la permanencia (puesto que ocupa el próximo rival, el filial de Las Palmas) y a 7 de la zona de descenso directo. Por arriba, como decía Calderón, el Internacional y Unionistas están a dos puntos.

Por último, una reflexión sobre el futuro del club del Helmántico. En el estadio estuvo el último fichaje, el central francés Jonathan Bijimine. Más vale tarde que nunca. Del delantero que se necesita no se sabe nada y ya sólo quedan 9 jornadas. Es obvio que la gestión de la dirección deportiva fue nefasta con Movilla y no mejoró con su salida. Esperemos que Lovato coja el toro por los cuernos, elija bien y complete un organigrama de profesionales competentes, porque ya hay que empezar a planificar la plantilla para la próxima temporada. El tiempo vuela.

César García / Fotos de Lydia González