Se cumplen ahora setenta y cinco años de una noche sin luna en la que la sonrisa de la libertad volvía a dibujarse en el rostro de setenta y seis hombres enamorados de ella. A cincuenta, ciertamente, les duró bien poco, lo que tardaron en quitarles la vida por orden directa de Hitler. Otros veintitrés volvieron pronto, resignados pero concienciados, a la tarea de conquistar la libertad y su sonrisa de las que estaban privados. Solamente tres alcanzaron la tierra prometida, como tres fueron los caminos bajo la tierra (Tom, Dick y Harry) que un comandante de la RAF, el gran Roger Bushell/Roger Bartlett (Richard Attenborough), había alumbrado para desmentir al Stalag Luft III, en medio de un bosque y ciento sesenta kilómetros al sudeste de Berlín, como un campo de prisioneros a prueba de fugas. ¡Ja!

Tom fue descubierto por los “hurones” en el verano del 43, así que hubo que apostarlo todo por Harry y que Dick sirviera para guardar la arena arrancada a las entrañas del campo y que ya no se sabía ni cómo camuflar. Pero Harry, con sus ciento diez metros de esperanzadora longitud, ¡se quedó corto!, y no se supo hasta que dieron las diez en la noche de luna nueva escogida para La Gran Evasión, maravillosa empresa humana reflejada en la película de John Sturges. Se estrenó en 1963, dedicada a los cincuenta asesinados al poco de abandonar su cautiverio. Gracias al cine se conoce esta historia que tiene su punto álgido en las últimas horas del 24 de marzo de 1944. No pudieron salir los doscientos veinte hombres previstos, pero el triunfo de tres de ellos es todavía hoy un ejemplo en la lucha por la libertad.

Hubo varios que quisieron escapar en pareja sin lograrlo, pero hubo quien sí lo consiguió. Fueron los noruegos Per Bergsland y Jens Müller, que a través del Báltico se plantaron en la neutral Suecia. En la pantalla los representaron dos de los artífices del milagro, “los reyes del túnel”, Danny Velinski (Charles Bronson) y Willie Dickes (John Leyton). El otro evadido cruzó los Pirineos y se introdujo en España hasta alcanzar el consulado británico. Fue un neerlandés, Bram Van der Stok, si bien Sturges lo convirtió en un australiano peculiar y habilidoso llamado Louis Sedgwick (James Coburn). No doy más detalles. Disfrutar de La Gran Evasión es el mejor homenaje, y silbar la alegre partitura compuesta por Elmer Bernstein para poner música a la hazaña no deja de recordarnos que hoy, setenta y cinco años después, millones de hombres y mujeres, sometidos por “hurones” y encerrados en sus barracones entre alambradas de tantas clases, siguen necesitando un Tom, un Dick y un Harry que les ayuden a mantener el pulso firme con la esperanza puesta en la libertad.