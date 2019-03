Inicio de la temporada de trucha con escasos pescadores y un río con bajo caudal

Sábado, 16 de marzo de 2019

Triste apertura de la temporada de trucha este sábado en el Tormes, especialmente para aquellos que conocieron el verdadero significado de una nueva temporada, cuando había truchas en cualquier tramo. Ahora ni en las zonas libres ni en los cotos hay truchas, como tampoco pescadores, al menos en el tramo entre el puente de Fresno Alhándiga y el coto de Villagonzalo.

En el coto de Alba de Tormes ni un solo pescador, y en el de Galisancho, tres coches, “deprimente”, como señala nuestro colaborador José Ignacio Hernández. “Ni pescadores ni peces, ni en lo libre ni en los cotos, y el nivel del rio, simplemente, agonizante. Si es que hasta en los cotos no había ni un solo pescador, pero la ilusión de ver otra nueva apertura es impagable. Nunca he vivido una apertura tan rara, pero lo que sí está claro es que nadie, mientras pueda, me va a prohibir ir al río”, concluía.

Pero en ese mismo escenario desierto de peces, pescadores e ilusiones, encontramos a David y Manuel con dos estupendas arco iris capturadas a la entrada de la piscifactoría de Encinas de Abajo