Roberto Aguirre, sobre la planificación: “Me gustaría que siguiese para la temporada que viene la mayor parte de la plantilla”

Viernes, 15 de marzo de 2019

Roberto Aguirre, entrenador de Unionistas de Salamanca, atendió en la rueda de prensa a los medios de comunicación antes del partido de este domingo frente al Celta de Vigo B.

Celta de Vigo B: es un filial con necesidad de puntos y, por lo tanto, entiende que va a ser un partido difícil en el sentido de que todo lo que transcurra será caro. Ya lo vimos en casa en el último partido con un rival que no cometió ni un error en todo el partido.

Bajas: ha sido una semana bastante buena porque los que están han entrenado todos. A falta de una sesión, toda la gente que está bien llegan en buen momento al partido. Ante las bajas habrá que buscar alguna variante de posición, pero tenemos garantías para competir a un buen nivel.

Llano: su entrada en la convocatoria está en el aire. Vamos a esperar hasta mañana para ver si entra en la convocatoria. Está entrenando fuera del grupo y mañana vamos a decidir.

Bajas en ataque: tenemos dos bajas como Guille y Diego, pero tenemos alternativas. La plantilla nos ofrece diferentes perfiles.

Partido esperado: siempre estamos pendientes de los jugadores con los que puede llegar el rival, aunque nos centramos en nosotros mismos. No sé si el primer equipo llevará algún jugador del filial convocado. Los filiales en las ausencias tienen futbolistas con ese mismo gen del filial. Juegue quién juegue siempre tienen argumentos buenos.

Renovación de Gallego: estoy muy contento de que al final se haya llegado a un acuerdo. Es bueno para las dos partes; para que Gallego siga creciendo y para nosotros porque es un jugador interesante. Confiamos en lo que nos ofrece porque creemos en sus cualidades.

Próximas renovaciones: trabajamos en el presente pero pensando en el futuro. A nivel general, me gustaría que siguiesen prácticamente todos. Hay excepciones como Admonio, que me gustaría que siguiese pero se irá. Los jugadores están dando un buen rendimiento, llevándonos hasta donde estamos. Cuantos más sigan para la temporada que viene será mejor. Aspiramos a renovar a la mayoría de la plantilla. Mi mensaje es el que estoy dando ahora, pero me gustaría que siguiesen el mayor número posible.