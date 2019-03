“Lo único que me ha guiado en todo cuanto he hecho ha sido la búsqueda del bien común”

Lunes, 18 de marzo de 2019

Tras anunciar que no se presentará como candidato a las próximas elecciones, hace balance de su gestión y asegura que “me pondré a disposición de quien me necesite y de quien crea que le pueda ser de ayuda para servir al municipio”

Tras una legislatura como alcalde de Castellanos de Moriscos, Ángel Molina “da un paso al lado” y no será el candidato popular en los próximos comicios municipales. De su etapa como reidor municipal se queda únicamente con lo positivo, “que ha sido mucho más que lo negativo”, y destaca que siempre se ha guiado por el espíritu de servicio a la localidad y por el esfuerzo de conseguir “un municipio mejor que el que teníamos”.

En las próximas elecciones no será el candidato a la Alcaldía por el PP, ¿cuáles son los motivos que le han llevado a tomar esta decisión?

Es una decisión difícil de tomar, porque a mí me gusta mucho la política. Yo vivo de mi trabajo y así quiero seguir haciéndolo y un cargo de estas características necesita mucho tiempo y dedicación. Al final, si al trabajo no le quitas tiempo porque obviamente no puedes y al Ayuntamiento le dedicas todo lo que necesita, a quien se lo quitas es a tu familia y yo, a pesar de que la política es algo que me apasiona, mi familia me apasiona todavía mucho más y no quiero regatearles más tiempo del que ya les he quitado.

¿Seguirá vinculado o cierra aquí su etapa política?

Ni se puede, ni quiero decir que cierro una etapa, especialmente porque como le he dicho antes, a mí, la política, es algo que me apasiona. Doy un paso al lado (que no atrás), que es diferente. No obstante apoyaré y me pondré a disposición de quien me necesite y de quien crea que le pueda ser de ayuda para servir al municipio y a España. De hecho seré yo, de manera testimonial, quien cierre la lista de la candidatura que presentaremos en las próximas elecciones.

Victoria Manjón es la candidata elegida por el PP para revalidar la Alcaldía, ¿qué espera de su sucesora?

Estoy convencido de que superará el trabajo realizado por esta Corporación y por este alcalde que le habla, y que si los vecinos le dan su confianza, será una grandísima alcaldesa. Es una persona preparada, que tiene con el pueblo una vinculación enorme desde hace muchos años y que tiene muchísima ilusión y ganas de trabajar para seguir haciendo de Castellanos de Moriscos un mejor lugar para vivir.

¿Se va con la satisfacción del trabajo bien hecho?

Intento ser siempre lo más positivo posible y obviar siempre lo negativo. Sin duda, podría comentar varias cosas que no han aportado nada a la legislatura, pero como digo, prefiero quedarme con lo positivo que ha sido mucho y más que lo negativo.

Me quedo, con el esfuerzo hecho por los integrantes del equipo de Gobierno, la cantidad de proyectos que hemos realizado, la aportación al municipio de nuevos y demandados servicios, con la consolidación y ampliación de actividades realizadas, me quedo, en definitiva, con el trabajo realizado por y para el vecino, que ha sido una constante permanente durante cada uno de los días que llevamos en esta legislatura.

¿Cuál ha sido la transformación de Castellanos de Moriscos en esta legislatura?

Con orgullo podemos decir que Castellanos de Moriscos ha sufrido una importante transformación a mejor. Aunque todo es mejorable, estamos muy orgullosos con el trabajo que hemos hecho. Ha sido la legislatura en la que se ha transformado y digitalizado toda la administración municipal y también la legislatura en la que más infraestructuras públicas se han realizado, en la que más servicios para el vecino se han conseguido y en el que las actividades de ocio existentes se han consolidado unas e incrementado otras, dándoles así un grado de calidad importante. Esto es una realidad de la legislatura que está finalizando, ahora bien, deseo con todas mis ganas y creo que así será, que en la siguiente legislatura se mejoren estos y otros aspectos del trabajo que hemos hecho, ya que eso significaría que el proyecto de municipio de Castellanos en el que nosotros creemos, se consolida como el lugar ideal en donde cualquiera desee vivir.

De los proyectos que se han llevado a cabo, ¿cuáles destacaría como más relevantes para los vecinos y para el municipio?

Necesitaría mucho espacio para contestar detalladamente, pero si tengo que resumirlo en hechos concretos, diría que tres han sido las ideas relevantes sobre las que han girado todos nuestros proyectos. Dotar al municipio de más infraestructuras sostenibles, continuar dando servicios de calidad y aumentar las actividades de ocio.

Dicho esto, han sido más de 40 las infraestructuras que se han construido o renovado en lo que va de legislatura. Destacar alguna de ellas es complicado, porque todas contribuyen al desarrollo del municipio. Algunas por su envergadura puede que parezcan más importantes que otras, como por ejemplo la pavimentación y el arreglo de numerosas calles del municipio, la renovación de todas las luminarias del pueblo, la remodelación del parque municipal, las construcciones del polideportivo, del nuevo edificio de usos múltiples o de las obras del nuevo colegio, son algunos ejemplos de obras que por su envergadura parecen más importantes, pero en general, todas las realizadas han sido vitales para el municipio. No solo destacaría las infraestructuras, sino que también hemos actuado sobre importantes servicios municipales como la inclusión en el transporte metropolitano aumentando los servicios en un 40% más que los que había, el novedoso Plan de Empleo con sus cuatro áreas de trabajo, o la implantación del Plan de Calidad municipal que, sin duda, supone un punto de inflexión en la modernización de nuestra administración municipal, y además, también se han consolidado y ampliado actividades de ocio como la creación de los huertos ecológicos, las distintas rutas ciclistas con su estación de bici box, se han creado las escuelas de música y la de deporte y se han consolidado las distintas programaciones culturales, que se hacen a lo largo del año.

¿Tiene algún proyecto que deja abierto o sin finalizar?

Aunque no fuese un compromiso electoral, si es cierto que me hubiese gustado tener mucho más avanzado de lo que está el futuro pulmón verde de Castellanos de Moriscos, me da un poco de rabia no poder haberlo tenido más avanzado, pero las circunstancias son así y hay que asumirlas tal cual se presentan. No obstante, considero que este proyecto que hemos iniciado en esta legislatura debería finalizarlo la siguiente Corporación cuando se incorpore y debería ser uno de los principales proyectos que desarrolle la corporación venidera. Contará (si así también lo entiende la nueva Corporación) con 40.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y arboladas en la que los vecinos podrán disfrutar de una zona saludable y donde hacer otras actividades medioambientales, que estoy seguro harán de Castellanos, una zona donde se respire salud.

¿Cómo han sido las relaciones con el resto de grupos políticos? ¿Ha resultado difícil llegar a acuerdos?

Pocos municipios se han encontrado en una situación parecida a la nuestra. Somos cinco fuerzas políticas las que componemos la corporación en un municipio con apenas 3.000 habitantes, cinco fuerzas políticas para once concejales… y lo más complicado es que el equipo de Gobierno solo lo hemos compuesto cuatro de esos once concejales… solo con ese dato, ya se pueden hacer una idea de lo complejo que ha sido gobernar un municipio con la eficiencia con la que considero que al final lo hemos hecho.

Sería injusto si dijese que la situación política ha impedido desarrollar algún proyecto importante, porque no ha sido así. Lo que si hemos tenido, son momentos de tensión y varias dificultades a la hora de materializarlos como nosotros hubiésemos querido o incluso como los habíamos planteado inicialmente. En eso sí, hemos tenido mayor dificultad, pero afortunadamente y gracias a ese esfuerzo y voluntad, han salido la mayor parte de los proyectos planteados.

¿Qué les diría a los vecinos como despedida?

A ellos son a los que especialmente me gustaría dirigirme en esta despedida, porque para ellos he dedicado todo mi esfuerzo y mi trabajo. Ha sido un honor ser su alcalde. Me gustaría decirles que aunque uno quiera no siempre acierta, pero lo único que me ha guiado en todo cuanto he hecho ha sido la búsqueda por el bien común, el espíritu de servicio al municipio y el esfuerzo por conseguir un municipio mejor que el que teníamos. Deseo que compartan conmigo este pensamiento y que me recuerden con el mismo cariño que yo les voy a recordar a todos ellos.