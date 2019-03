Junta y Universidad recuerdan a las víctimas del terrorismo en un emotivo acto

Martes, 12 de marzo de 2019

El Paraninfo de la Universidad ha sido el escenario de un emotivo acto, coincidiendo con el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, con la entrega de condecoraciones a los que han sufrido la lacra del terrorismo en una jornada de solidaridad y recuerdo como continuación a los actos celebrados ayer con motivo del aniversario del 11-M

El acto ha contado con la asistencia de los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Sanidad y Educación, Juan Carlos Suárez-Quiñones, Antonio María Sáez y Fernando Rey, tres consejeros que no son procuradores, al coincidir con la celebración del pleno de las Cortes; el Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Herrero; el rector de la Universidad, Ricardo Rivero; el director del Centro para la Memoria de las Víctimas, Florencio Domínguez; el presidente de las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Juan José Aliste; el comisionado para las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, José Manuel Herrero y el acalde, Carlos García Carbayo, además de otras autoridades civiles, militares, víctimas del terrorismo y familiares.

Fernado Rey: "Es necesario guardar una memoria histórica correcta"

El consejero de Educación, Fernando Rey, insistió en lo importante que es que los escolares conozcan lo ocurrido porque, afirmó, con el paso del tiempo puede no estar tan clara la verdad y la mentira, por lo que es necesario "guardar una memoria histórica correcta de los hechos" .

En este sentido, Rey se refirió a las unidades didácticas y materiales de la Consejería, trabajando en las aulas en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, acudiendo a colegios para contar su experiencia y su testimonio. Una iniciativa con la que el consejero se mostró satisfecho, afirmando que Castilla y León "no es de las peores" porque la violencia es intolerable "siempre, en cualquier caso".

Aliste: "A los asesinos los homenajean por haber matado"

Uno de los participantes en este emotivo acto ha sido una de las víctimas del terrorismo, Juan Jose Aliste, que ha afirmado que no queda otra "que mirar hacia adelante". El militar, que perdió las dos piernas en un atentado con coche-bomba en Salamanca, ha vuelto a insistir en que los actos de enaltecimiento que se hacen a los asesinos en el País Vasco y Navarra al salir de la cárcel deben prohibirse. Para Aliste, "es un honor que les dan por haber matado" cuando llegan a sus localidades.

Respecto a la puesta en marcha del programa de la Junta en escolares e institutos, el comandante explicó las dificultades que hay para llevarlo a la práctica al ser la Educación competencia de cada autonomía.

Ricardo Rivero: "Hay que educar en valores para que no se olviden de lo pasado y no vuelva a ocurrir"

El rector ha agradecido la oportunidad que se da a la Universidad para reconocer y recordar a las víctimas del terrorismo "y tener presente que no queremos que vuelva a ocurrir". El rector afirmó que siempre hay que estar al lado de las víctimas y de quienes han defendido los valores democráticos, condenando a los que los atacaron. Para Rivero, este acto se identifica con los principios de la Universidad, pensando en las personas "teniendo muy presente el pasado". En este sentido, aseguró que hay que seguir educando en valores "para que no se olviden de lo pasado y para que no vuelva a ocurrir".

Fotos de Elena López