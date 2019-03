Dujo apela a la responsabilidad y al sentido común para que los animales salvajes “no nos expulsen del territorio”

Lunes, 11 de marzo de 2019

El presidente de ASAJA regional pide que el saneamiento sea compatible con la actividad, “hay que controlar la enfermedad, pero no perseguir al ganadero con una vaca positiva”

ASAJA Salamanca ha celebrado este lunes la XXVIII asamblea general ordinaria en el teatro Unicaja, que ha contado con la participación de Juan Luis Delgado, presidente provincial; Donaciano Dujo, presidente de ASAJA Castilla y León; Pedro Barato, presidente de ASAJA nacional y el director de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro Medina. Durante la asamblea, la OPA salmantina ha impuesto la Insignia de Oro al expresidente Luis Ángel Cabezas. Una asamblea marcada por dos temas de absoluta actualidad, la decisión del TSJ de prohibir la caza en Castilla y León y la reforma de la PAC.

El presidente regional apeló al sentido común, refiriéndose a la prohibición de cazar, y pidió que “de una vez por todas, nos dejen vivir en los pueblos y decidir de lo nuestro”. Además de pedir a los partidos políticos que sean responsables, remarcó que los habitantes de las zonas rurales “quieren un control cinegético responsable de la caza y que los animales salvajes no nos expulsen del territorio” y, lo que no quieren, “es que partidos con sede en Madrid vengan a contarnos lo que tenemos que hacer”.

Dujo reclamó “sentido común” para que el lobo no mate las vacas, el jabalí no infecte de tuberculosis al ganado o que los corzos no levanten los pastos o que los conejos no acaben con la siembra”.

Refiriéndose directamente a la decisión de prohibir la caza, afirmó que el TSJ “no conocen el territorio y dicta sentencias que nos perjudican y no tienen el amparo de la sociedad”, recordando que este mes se aprobará una Ley de Caza para que se pueda desarrollar con normalidad, “como se ha hecho siempre y como se hace en el resto de España”.

“Hay que hacer más y hablar menos”

Problemas del sector “muchos” y a veces la incertidumbre es el mayor de todos, manifestó a los periodistas el presidente regional antes del inicio de la asamblea. Dujo hizo referencia a la futura PAC, y a la falta de un Gobierno tanto en Europa, como en España y la Comunidad. La agricultura y la ganadería “no se pueden parar” porque no haya una PAC, calificando como una “vergüenza” que se hable de la PAC desde 2017 hasta 2023 y luego se apruebe en dos años. “Hay que hacer más y hablar menos”, señalando que el sector requiere de políticas profesionales con presupuestos ligados a la producción, reconociendo los precios y que haya futuro, para los actuales profesionales y los jóvenes.

El presidente de ASAJA recordó problemas como los precios del ovino o la leche de vaca, el recorte del precio de Azucarera a los productores de remolacha “que rechazamos, como lo hace el sector, que se ha trasladado a Acor”. Asimismo, se refirió al saneamiento ganadero, demandado que todas las normas tengan carácter nacional y sea el Ministerio “el que marque las mismas reglas para todos” y que sea compatible la actividad ganadera con el saneamiento. Para Dujo, hay que convivir con la enfermedad y hay que controlarla “pero no perseguir al ganadero con una vaca positiva”.

Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca explicó que, además de rendir cuentas a los socios, la OPA ha homenajeado al anterior presidente provincial, Luis Ángel Cabezas, en una asamblea en la que ha hecho referencia a un nuevo problema al que se enfrenta el sector, la prohibición de la caza.

Fotos: Elena López