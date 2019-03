Escultura en la Plaza del Poeta Iglesias del regidor José del Castillo y el arquitecto Alberto Churriguera, implicados en la construcción de la Plaza Mayor. Ayer, 8 de Marzo, alguien colocó un cartel muy significativo.

Desde hace unos años la presencia de la palabra Constitución en el discurso político ha crecido notablemente, incluso hay quien se pretende constitucionalista excluyente. Parece el repentino descubrimiento de algo nuevo que manosean sin prestar atención a su contenido, como por ejemplo al derecho a la igualdad. No toda la ciudadanía vive como preconiza nuestra norma fundamental, ni los tratados internacionales sobre derechos que suscribimos como Estado. Por ello el 8 de marzo hay que recordar que más de la mitad de la población son mujeres y que no disfrutan en plenitud (siendo generosos) esos derechos que teóricamente tienen. Como por ejemplo en la ciudad .

Entre las iniciativas surgidas desde la mujer para hacer efectivos sus derechos, en los 90 apareció la “ Carta europea de las mujeres en la ciudad ”. Es un proyecto de investigación subvencionado por la Comisión de la Unión Europea, que se pregunta si las mujeres tienen verdadero derecho de ciudadanía y cómo conseguirlo. Parten de analizar el balance de la situación entre hombres y mujeres en el espacio urbano y el hábitat. Y concluyen que la implicación de la mujer en las decisiones relacionadas con la ordenación del territorio urbano era baja, o inexistente.

Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de calidad urbana con perspectiva de género. Col.lectiu Punt 6.

A partir de ahí el trabajo de un equipo de asociaciones culmina en esa Carta. Su objetivo es promover una sociedad emancipada, libre de estereotipos constructivos que impidan a las mujeres un desarrollo en aspectos relacionados con la planificación del territorio y los servicios, vivienda, seguridad y movilidad urbana. El documento contiene un balance que evidencia disfunciones urbanas, una declaración en 12 puntos, cinco temas principales bajo el título “Una nueva lectura de la ciudad con el saber-hacer de las mujeres” como columna vertebral de la Carta, y un catálogo de acciones positivas con 66 casos prácticos ilustrativos de los principales temas.

Lo que se busca es establecer la igualdad real en la toma de decisiones, asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el desarrollo de una nueva cultura compartida, y un balance de la visión masculina con la visión y percepción femenina como elementos innovadores de las dinámicas de regeneración urbana. La mujer no puede estar ausente en la toma de decisiones relacionadas con ciudad, vivienda y planeamiento urbano. Su discriminación en el empleo y mayor riesgo de pobreza, su mayor afectación del mal funcionamiento de las áreas urbanas y la vivienda, la falta de movilidad y en particular la violencia provocan que se construya una ciudad donde parece que ellas no existen.

Valladolid. Mapa de riesgos y de “espacios del miedo”, incorporado al Plan General de Ordenación Urbana.

Para la “ Carta europea de las mujeres en la ciudad ” hay que plantearse cómo, mediante un enorme cambio de planteamiento sin precedentes, alcanzar los objetivos de protección del medio ambiente, desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía, mayor igualdad, solucionar las disfunciones y luchar contra la exclusión. Conseguir una democracia equilibrada y activa para una sociedad plural, donde las mujeres participen activamente, particularmente centrada en la ordenación territorial y de la ciudad. Su objetivo final fue crear una red europea para enfatizar los aspectos de género. Más de 20 años después ese cambio en nuestras ciudades sigue sin ser satisfactorio, un pequeño vistazo al Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca y el proceso para su elaboración apuntalan esa triste realidad.

Mapa participativo de Figueres con perspectiva de género.

https://e-mujeres.net/wp-content/uploads/2017/12/CARTA-EUROPEA-DE-LAS-MUJERES-EN-LA-CIUDAD.pdf