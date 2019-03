Tania Bermúdez, la pintura para homenajear a mujeres y romper estereotipos de la raza gitana

Miércoles, 6 de marzo de 2019

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, ha inaugurado este miércoles la exposición ‘ILUSTRES’, de la pintora Tania Bermúdez. Una propuesta, enmarcada en los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se puede visitar en el Centro municipal Integrado Julián Sánchez El Charro, situado en la Plaza de la Concordia.

Se trata de un artista de 30 años de etnia gitana. En palabras de la pintor “es una colección de diez obras pictóricas, en las que se reúne a diez de las mujeres más relevantes que han tenido transcendencia histórica por su labor entre el siglo XIX y XX. Mujeres que por su arte, conocimiento, lucha y esfuerzo han hecho cambiar el mundo. Mujeres que me han llegado de alguna manera y de las que creo que tienen a seguir valores muy importantes”. “La colección es todo un reto, el cual me he propuesto resolver intentando imitar la decisión y el ímpetu que seguramente tenían todas y cada una de ellas”, explica la artista.

Cabe destacar, añade, que además de ser una colección de obras pictóricas llamativas, coloridas y potentes, “también es una colección que persigue cambiar la visión confundida y estereotipada que se tiene de mi raza gitana, en especial de la mujer, quiero que mi colección sirva a esta causa social para demostrar que, como mujer gitana, y como todas las mujeres, podemos hacer todo aquello que nos propongamos al igual que cualquier persona. En mi caso, con el don innato de saber plasmar en un lienzo todo aquello que quiera. Un regalo de Dios, del cual disfruto con todo mi corazón”.

Fotos de Eva Fernández