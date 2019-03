No dan más de sí

Domingo, 3 de marzo de 2019

Completamos la crónica del Salamanca UDS 0 – Coruxo 0, que deja a los charros en el puesto 12º a 4 puntos del descenso, con la opinión del periodista César García

Hoy empezaré por el final. Es decir, por la frase que escuché en la grada de Preferencia, en los instantes finales del empate a cero entre el Salamanca UDS y el Coruxo: “¡Que aburrimiento!, pita ya el final”. Era el hastío de un aficionado, tras un encuentro pobre, con escaso fútbol por parte de los locales, que no pudieron doblegar a un rival que movía la bola con más facilidad y parecía estar mejor colocado sobre el césped.

La verdad es que salimos del Helmántico con la sensación de que este Salamanca no da más de sí y que estos tropiezos en casa, tras victorias fuera, no son casualidad, sino la muestra de que los de Calderón se encuentran más cómodos como visitantes y carecen de argumentos suficientes, cuando tienen que llevar la iniciativa en su feudo.

Conclusión: la ilusión de la hinchada por ver a los suyos tras la victoria de San Sebastián de los Reyes se fue diluyendo con el desarrollo de un espectáculo pobre y numerosos errores.

El partido

De todo el primer tiempo sólo se salvó una buena jugada de Amaro con asistencia a Manu Molina (dejó pasar bien Owusu) que chutó con fuerza y sacó el portero gallego. El resto del balance ofensivo charro fue escaso y predominaron los pases defectuosos ante un Coruxo serio y con buen toque, que tuvo una clara ocasión en el minuto 32, que rechazaba Manu Molina bajo los palos.

Y en la segunda mitad no cambió mucho el panorama. Aunque con Asdrúbal en punta los de casa tuvieron algo más de empuje, lo cierto es que la falta de gol condenaba al equipo de Calderón: un disparo cruzado y fuera de Calero, que se plantó sólo en el área, y un cabezazo también fuera del canario fueron las únicas acciones dignas de mención. En el otro bando, mucho oficio y el intento a través de un lanzamiento de falta, que sacó bien Sotres.

En resumen, un encuentro poco vistoso que mostró las carencias del Salamanca, que desaprovechó una nueva oportunidad de alejarse del descenso y ahora queda a 4 puntos del mismo. Algunos rivales directos pincharon, pero otros como el Adarve o el Burgos ganaron y recortaron dos puntos a los charros, que tendrán que seguir luchando al máximo para no bajar.

Los jugadores

Sotres no tuvo problemas e hizo su trabajo en las pocas ocasiones que tuvo el Coruxo.

Calero pecó de individualismo en algunas jugadas de ataque. Además falló la más clara en el minuto 6 del segundo tiempo, cuando robó bien para encarar al portero. Owusu le acompañaba pero no le centró. Se la jugó con un tiro cruzado que fue fuera.

Carvalho fue amonestado en el primer tiempo y se mostró algo nervioso e impreciso. Calderón lo cambiaba al descanso.

Armando regresaba al Helmántico como titular tras varias semanas. Otra vez vio la amarilla y, en algunas ocasiones, sufrió para frenar a Manu Justo, el delantero gallego.

Como el domingo anterior, Jehu volvió a jugar como central. Aportó salida de balón y buenos cortes, a pesar de que no es su posición, lo que deja clara la confianza de Calderón en Antonis, que quedó en el banquillo.

Víctor Mena estuvo precipitado en muchas ocasiones. Lo puede hacer mejor.

Sergio Molina cumplió como medio centro, por delante de la zaga, hasta que fue sustituido por unas molestias en el minuto 58.

Amaro empezó como volante derecho y trató de dar alternativas ofensivas. Con la salida de Sergio Molina asumió ese papel con más protagonismo y buena nota.

Indiano no destacó. Firmó un partido discreto, lejos de las expectativas que se dibujaban en verano con su fichaje.

Manu Molina tuvo algunas acciones brillantes y otras que no fueron acertadas. Parte del público critica su utilidad en el once inicial y que “a veces no mete la pierna”. No obstante, hay que reconocer que evitó un gol en el minuto 32, al rechazar el balón bajo el larguero.

Owusu tuvo que jugar como delantero, cuando no lo es, por lo que pasó desapercibido. En el tramo final estuvo en banda, mucho más agusto.

Tyson disputaba la segunda mitad. Con él ya se sabe, la entrega máxima está garantizada. Además, se atrevió con alguna subida por la banda diestra.

Asdrúbal jugó algo más de media hora y también aseguró el aprobado con su lucha. Como otros, no jugó en su sitio natural, ya que tuvo que actuar como primer delantero, porque no hay ninguno en la plantilla.

Martín Galván fue el tercer cambio pero su participación no sirvió para desnivelar el encuentro. Veo difícil que Calderón recupere a este futbolista. No parece que confíe en él y esto imagino que estará relacionado con el trabajo del mexicano en los entrenamientos. Galván debe luchar al máximo en cada sesión porque hay competencia y esta temporada no es como la anterior, en la que daba la impresión de que era titular “por decreto” y no por los méritos en el día a día.

El entrenador

Como ya he comentado, varios futbolistas no juegan en sus posiciones, aunque si Antonio Calderón lo decide así será porque considera que son los más adecuados. A estas alturas de la temporada me da la impresión de que el técnico gaditano quiere rentabilizar sus recursos al máximo para asegurar la permanencia.

Y si en el camino hay que dejar el buen juego o el fútbol ofensivo, se prescinde de ellos, porque el objetivo final es lo más importante. Lo que no veo tan claro como algunos es que Manuel Lovato vaya a contar con él para el proyecto 2019-2020, a pesar de que consiga mantener la categoría. El tiempo dirá.

La afición

Fue el segundo domingo de la presente campaña en el que el club usó los lectores digitales para controlar el acceso de los aficionados al estadio y, por primera vez, se facilitó el recuento de espectadores: 3.519. Una buena cifra, teniendo en cuenta la irregular temporada del Salamanca.

A ver si en los dos meses y pico que quedan de competición el equipo puede mejorar y dar alguna alegría, también en casa. Sería la mejor manera de mantener viva la ilusión de los seguidores por disfrutar del fútbol en el Helmántico. Ha costado mucho recuperarlos y hay que cuidarlos como el principal valor del club.

César García / Fotos de Lydia González