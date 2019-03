A Casado se le acaba la beca

Así es; a Casado se le ha pasado el tiempo para aspirar a ser algo decisivo dentro del PP y recuperar otra vez el Gobierno de España. Esta nueva especie de breve Hernández Mancha, pero ahora de poca monta, prepotente y mal educado, ha agotado sus denuedos y aspavientos por potenciar al PP. Casado, becario temporal en la presidencia del PP, apenas tiene ya crédito para levantar el ánimo y el voto de la formación popular. La mayoría de las encuestas sobre intención de voto hacia el PP hablan de caída libre y desmoralización colectiva.

Pésanchez le ha cogido con el pie cambiado y con su partido popular en desbandada de votos y escaños (ver resultados electorales en las últimas elecciones en Andalucía, Cataluña, País Vasco...).

Qué ha conseguido realmente Casado. Si no le echa una mano Vox, lo de Andalucía hubiera sido un fracaso estrepitoso. Recordemos que el PP andaluz perdió allí casi 400.000 votos y 7 procuradores. ¡Casi´ná! Y para las municipales, autonómicas, europeas y nacionales siente ya el aliento cercano de Vox en su cogote. Casado es, dicen incluso en su partido, "perro ladrador, poco mordedor".

Muchos exabruptos e insultos contra Pésanchez; ladridos para hacerse oír como un dóberman con cara de bóxer (parece aventajado discípulo de Álvarez Cascos). Se mofaba de Pésanchez acusándole de alta traición, amigo de los golpistas, presidente ilegítimo, narcotraficante, incapaz e incompetente, y para rematar, le llamó felón. Se le calentó la boca en demasía al cachorro pepero, pues los traidores y desleales son ellos, el PP: traicionaron a la patria, sí a su España. Según la UCO y los jueces estos peperos se financiaron ilegalmente con corruptelas y se doparon para las elecciones generales, municipales y autonómicas. Y Casado estaba allí con Rajoy, Bárcenas, Aguirre y los otros corruptos.

Aitor Esteban, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, recriminaba al líder popular y al líder de C´s que formaban la derecha Casado-Riverista, apoyada por la ultraderecha de Vox "para crispar al país con un ruido ensordecedor y una constante bronca". Esa inusitada violencia verbal, sobre todo de Casado, pretendía favorecer sus intereses partidistas utilizando la calle dividiendo más a la sociedad española.

Pero el parlamentario vasco no es el único que señala la inmadurez y bisoñez del adalid pepero. Ya son muchos los políticos que acusan a Casado de que no tiene proyecto de futuro para los conservadores españoles en las próximas elecciones, ni proyecto para liderar España. No sabe si es el heredero del PP de toda la vida o un vocinglero de esta nueva derecha "sin complejos" que se abraza a la ultraderechista Vox. Su liderazgo sigue siendo un misterio, cada vez más desilusionante, que está lejos de encandilar al electorado de la derecha, nada dichoso con las expectativas que había suscitado.

La foto de la Plaza de Colón de la derecha trifálica, o tricéfala, o trifachita o trinca reaccionaria´, o la nueva CEDA (apadrinada por Aznar), revela la crispación por las banderitas y la unicidad de España. Pero niega la pluralidad política ¿Y el diálogo y la vertebración del pensamiento común de todos? ¿Es ese es el proyecto que quiere unir a los españoles? Mal camino llevan.

Afirman en el PP y Cs que no pactarán con el sanchismo ni con el PSOE, pero sí lo harán con la derecha extremista de Vox, para conseguir réditos electorales.Pero Vox -sea un grupo fascista o ultraderechista o simplemente radical conservador- representa ideas que se distancian mucho de la Constitución española, no solo por su tono y lenguaje excluyente y exclusivo de ideas demócratas. También porque Vox se arrima al populismo radical de la derecha exacerbada europea -y lo retroalimenta- porque que pone por encima de todo el patrioterismo fanático y las banderías, no los derechos de los ciudadanos.

Son, pues, anticonstitucionalistas y menosprecian la complejidad de nuestra sociedad, su diversidad religiosa, sexual o cultural. Realmente lo que teme Casado es caer al segundo o tercer puesto de escaños en el Congreso y perder la mayoría absoluta en el Senado. Pero no solo eso, también le incomoda canturrear los mismos himnos y slogans que Vox y procesionar con los mismos valores patrioteros que ellos.

Y todo esto, en una campaña electoral semanasantera, que no gusta al cachorro Casado pues no es como ´dios manda´. Y porque se le acaba el chollo si los partidos de la Izquierda española logran olvidarse de su leyenda negra -problema ya muy habitual-, eso de no sumar y progresar, sino el dividir y restar. Y sobre todo si esa Izquierda no se muestra cainita, como de costumbre.