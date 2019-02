Reciclarse o morir

En la Grecia Clásica se distinguian dos tipos de conocimiento. Por una lado estaba la opinión (doxa), por otro el verdadero saber (epistemé). Mientras la primera es un conocimiento aparente de la realidad y se dice que, como los ombligos, todos tenemos una, la seg unda es un conocimiento cierto basado en razones que sólo está al alcance de aquellos que la buscan y desean encontrarla. Por eso, aquellas buenas gentes, no tenían problema en cambiar de opinión cuando las evidencias o la lógica les señalaban que estaban equivocados.

Y aceptado esto, me resulta inadmisible escuchar a ciertas personas que al opinar sobre algun asunto afirman con rotundidad: Yo he pensado asi toda la vida. Y es inadmisible por dos razones. La primera porque están mintiendo, es imposible pensar de la misma manera a los 14 años que a los 60. Segundo porque ser coherente no es lo mismo que ser terco, ya que la terquedad sin ciertas dosis de flexibilidad se acaba transformado en fundamentalismo. El hombre cuya opinión nunca varía es semejante al agua estancada, y engendra reptiles en su mente; decía William Blake poeta y pintor inglés

Imagino que ya se han dado cuenta de estamos de nuevo en plena campaña electora, aunque la legislatura anterior está aún practicamente de “cuerpo presente”. Una campaña que será bronca, maleducada, grosera, irrespetuosa, pero sobre todo larga. Una campaña para la que los distintos partidos ya han comenzado los “entrenamiento” y los “nuevos fichajes”, fichajes del mercado de invierno. El puesto de salida es importante en la carrera por un puesto en el Congreso, en el Senado, en Europa, en alguna Autonomía o alcaldía, porque en esta ocasión la “oferta de trabajo” va ha ser muy amplia.

Yo comprendo que una persona pueda no estar de acuerdo con lo que hacen ciertos dirigentes de su partido y lo critique, es sano, pero que de un día para otro su idelogía deje estar en sintonía con su grupo y acepte ser fichado por otro que, dice, está más proxima a sus principios y valores, a su idea de España, me generada dudas, no sobre su derecho a cambiar de opinión, sino sobre las razones de hacerlo, sobre la intención de su acción.

La intención de un acto, como cambiar de un partido a otro, es lo que nos puede servir para calificar dicho acto como honesto o no, pero esa intención rara vez la conocemos. Pudiera ser no sentirse ninguneado y aspirar, en otro grupo, a una posición más relevante y así alcanzar mayores cuotas de poder, pero tambien pudiera tratarse de un verdadero cambio de principios y valores lo que supone capacidad critica y competencia.

Dice Mario Vargas Llosa: "Debemos hacer que el reciclaje se convierta en una forma de vivir”, algunos de estos nuevos fichajes seguro que tienen intención de hacerlo a tarvés del reciclaje político. Asi que ha reciclarse señores, reciclarse o morir. Siempre que algo sea susceptible de ser reutilizado hay que hacerlo, ya que con ello reducimos la generación de desperdicios, sea dicho sin ánimo de ofender.