La octava edición de la Media Maratón Ciudad de Salamanca se celebrará este domingo

Jueves, 28 de febrero de 2019

Salamanca acogerá este domingo la celebración de la VIII Media Maratón Ciudad de Salamanca. La prueba sigue siendo una referencia a nivel nacional; en esta ocasión, al mismo tiempo que aumenta la implicación de todos ámbitos salmantinos en la carrera, se ha llegado a tener más de ochenta patrocinadores, un dato que refleja la implicación con esta prueba. Además, la venta en pocos días de las 2.600 inscripciones es un fiel reflejo del éxito y la importancia para los atletas de esta prueba.

Recorrido

La prueba se celebrará el día 3 de marzo de 2019, dando comienzo la misma a las 10:30 horas y su recorrido será:

Salida: Pº de la Estación 9– Av. Cipreses – Gª Julio Robles – Gª piscinas municipales Garrido – Av. Mª Auxiliadora – Av. Mirat – C/ Zamora – Pl. Mayor – Pl. Poeta Iglesias – C/ Quintana – Rúa Mayor – Pl. Anaya – C/Francisco de Vitoria – C/ La Fe – C/ Libreros – C/ Veracruz – Pl. de la Merced – C/Balmes – C/ Serranos – C/ Compañía – Pl. Agustinas – C/ Ramón y Cajal – C/ Fonseca – C/ García de Tejado – C/ Joaquín Zahonero – C/ San Claudio – Cuesta de la Encarnación – C/ Peñuelas de San Blas – C/ Cuesta de San Blas – C/ de la Empedrada – C/ de la Palma – C/de San Gregorio – Puente Romano – Paseo del Progreso – N-620 – C/ de Buenaventura – Ctra. De Vecinos –C/ Tratado de Roma – Av. De la Virgen del Cueto – Pº de las Cuatro Calzadas – C/ de las Dos Encinas- Pº de las Dehesas – Pº Cuatro Calzadas – Av. De la Virgen del Cueto – Carril Bici (C/ Buenaventura) – N-620 – Pº Progreso – Puente Romano – C/ San Gregorio –C/Teso de San Nicolás – Carril bici ribera del Tormes – C/ Río Carrión – C/ Río Umbría – Av. Aldehuela – Av. De la Reina Berenguela – C/Colombia – Pl. Alto del Rollo – Av. Comuneros – Parque La Alamedilla –– Meta.

Foro de Atletismo en Salamanca



El sábado, dentro de las actividades programadas en la Feria del Corredor, tendrá lugar la celebración del Foro de Atletismo en Salamanca en la Alamedilla a las 19:00 horas con la participación de:



Iván Roade Lago: atleta gallego, perteneciente al equipo Bikila, ganador de la última edición de la media maratón Ciudad de Salamanca con un tiempo de 1:08:12.



Verónica Sánchez Romero: atleta salmantina, perteneciente al Club de Atletas Veteranos de Salamanca y ganadora de la sexta edición de la media maratón Ciudad de Salamanca.



Vicente García Familiar: atleta veterano salmantino perteneciente al Club de Atletas Veteranos de Salamanca, con un gran historial en carreras populares.