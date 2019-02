“La gerente del Hospital ha llevado la atención sanitaria a situaciones límite”

El PSOE exige al PP “que no siga destrozando la sanidad pública salmantina dejada en situación límite por la Gerente del Hospital”. Tras conocer la salida de Cristina Granados, los socialistas de Salamanca consideran que “la actual Gerente del Hospital no se marcha, más bien huye antes de que la echen, dejando el Complejo Hospitalario en unos niveles de degradación y desprestigio más altos y más grandes de toda su historia, siendo el PP el principal responsable y culpable de la situación, por sus nefastas políticas sanitarias y porque fue al fin y al cabo quien la nombró”.

En este sentido, destacan que “la planificación y la organización han brillado por su ausencia, lo que ha llevado que tanto los profesionales del complejo, los usuarios, y la atención sanitaria que se estaba prestando hayan llegado a situaciones límite”.

Los socialistas consideran que “con el baile de gerentes se pone de manifiesto el caos absoluto en la política de nombramientos de la Junta de Castilla y León y se confirma el continuo deterioro de la sanidad pública salmantina2.

Comunicado del PSOE de Salamanca

El PSOE de Salamanca considera que la gestión desarrollada por la Gerente Cristina Granados al frente del Hospital de Salamanca se ha caracterizado por la toma de decisiones atropelladas, sin ningún rigor, y de forma improvisada.

La planificación y la organización han brillado por su ausencia, lo que ha llevado que tanto los profesionales del complejo, los usuarios, y la atención sanitaria que se estaba prestando hayan llegado a situaciones límite.

El Hospital cuando llegó estaba mal pero ahora cuando se va está toda vía peor. No sólo no se han resuelto los problemas que habían ocasionado sus antecesores sino que se han agravado. Al continuo ascenso de las listas de espera han seguido la saturación de consultas y de salas de espera, el cierre de camas, el empeoramiento de la calidad del servicio y las penosas condiciones laborales de los trabajadores sanitarios y de otros profesionales y trabajadores, sobre los que ha recaído toda la responsabilidad mientras que los verdaderos culpables de esta situación se han escondido en sus despachos para no dar explicaciones bajo el paraguas de la Junta y la Consejería de Salud y que no son otros que la nefasta gestión que está llevando a cabo el Consejero de Salud y todo el gobierno regional del PP.

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tiene muchos problemas, y no solo el lamentable retraso en la construcción del nuevo Hospital, que por cierto, la Gerente saliente prometió terminar, y entre los más importantes están la falta de organización y planificación de las actuales necesidades en materia de salud de la ciudad y de los salmantinos por falta de liderazgo y de la aplicación de una políticas sanitarias adecuadas.

Los socialistas consideran que con el baile de gerentes se pone de manifiesto el caos absoluto en la política de nombramientos de la Junta de Castilla y León y se confirma el continuo deterioro de la sanidad pública salmantina. La decisión de la Gerente Cristina Granados, de pedir el relevo al frente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, no ha sido una sorpresa. Es un desenlace esperado que se ha producido dos meses antes de que la echaran y ante la posibilidad de un nuevo Gobierno en Castilla León.

Por esto desde el PSOE de Salamanca se exige al PP y al gobierno regional que deje de seguir dañando y destrozando la sanidad pública salmantina. Que deje de utilizar la administración de la Comunidad como una agencia de colocación para su gente tras perder el cargo en otras Comunidades. No hay que olvidar que Cristina Granados ya vino rodeada de polémica pues su nombramiento obedeció más a una recolocación y salida laboral por el cambio de gobierno en la Comunidad de Castilla la Mancha que por haber demostrado ser capaz de hace una buena gestión.

Los socialistas salmantinos consideran que a la hora de hacer política sanitaria se debe contar con los profesionales, y a la hora de designar gestores y cargos de responsabilidad debe primar más los méritos profesionales que la obediencia política, o lo que es lo mismo, profesionalizar la gestión y aumentar la transparencia. La sanidad pública salmantina, y la de toda la Comunidad, necesita hombres y mujeres capaces, prudentes y eficaces que respeten a los profesionales y ciudadanos y que sean capaces de emprender reformas serias y profundas que mejoren la asistencia sanitaria y donde los usuarios, los ciudadanos y los pacientes sean siempre el objetivo y la principal preocupación.