Lean... por favor

Después de la derrota de los protestantes en la batalla de Mühlberg, durante la Guerra de la Esmalcalda (1546-1547) el ejército imperial estando a las puertas de Winttenberg, el Príncipe electo se vio obligado a firmar las Capitulaciones de Winttenberg, por las cuales se comprometía a entregar la ciudad y renunciar a la dignidad de noble.

Ahora vamos a la anécdota

El 23 de mayo de 1.547, el emperador Carlos V de Alemania y I de España, entró cabalgando a la ciudad y concurrió también a la iglesia del castillo, a visitar la tumba de su gran adversario Lutero. Alrededor de este acontecimiento, a lo largo de los siglos han surgido anécdotas. Una dice que, ante la tumba abierta del reformador, le han pedido al emperador Carlos V que, aunque muerto, entregue a la hoguera los restos mortales del hereje.

El emperador respondido: Ha encontrado a su juez. Yo hago la

guerra contra los vivos, no contra los muertos.

Pretender que un perdedor, comprenda el principio de legalidad, es lo mismo que pretender que una almeja entienda Física Quántica.

Este… que tenemos de Presidente del Des—Gobierno, está fuera de sí, impaciente, encolerizado, desesperado, sabe que no va a volver a dormir en su colchón de la Moncloa después de las Elecciones o España se ha vuelto de psiquiátrico, por ello hará, dirá y pertrechará a golpe de “Decretazos” la forma de destruir la nación y dejar al próximo gobierno un marrón de no te menees, cualquier barbaridad, para seguir jorobando a los españoles de bien.

La última boutade ¡agárrense las tripas que se morirán de la risa! los culpables de la muerte de Antonio Machado y Lorca han sido PP y Ciudadanos ¿Pero gaznápiro y su gobierno saben quién era Don Antonio Machado? O les ocurre lo mismo que con Fray Luis de León y San Juan de la Cruz? Les aseguro que estudiando Teología llegué a comprender que fue Partido Popular y Ciudadanos son los que pusieron a la entrada del Paraíso “el ángel con la espada de fuego para echar a Adán y Eva”. Seriedad señores o esto es un circo, pues si es un coliseo riamos todos las gracias del clon, siempre que no perjudiquen a la nación y eso… es imposible. Tal dicho no ha sentado nada bien en el verdadero PSOE, en plena precampaña electoral y apropiándose de la memoria del poeta, no dude en acusar a Casado y Rivera de tener “falta de respeto a las víctimas de la dictadura” ¿Habrá leído Campos de Castilla...? Estudié en el Bachiller a los Machado, Lorca… y el General Franco estaba vivo ¿sabrán esta pandilla quien era Machado, o tendrán que hacer camino al andar porque caminante no hay camino……….? Resulta repugnante la instrumentalización que hacen de la figura de Machado, de Lorca, de la… que los parió, y no recuerden a José Calvo Sotelo (Tui 1893— Madrid, 1936) Político derechista español cuyo asesinato un 13 de julio de 1936 precipitó la sublevación militar y la Guerra Civil española (1936-1939) Un poco de historia sobre el insigne hombre. En 1919 José Calvo Sotelo consiguió su primer acta de diputado a Cortes, representando al distrito de Carballino, tierra de mi familia materna (O Carballiño), dentro de las filas del partido de Antonio Maura. En 1921 el gobierno de Maura lo nombró gobernador civil de Orense, lo que inició su arraigo con dicha provincia y con sus prohombres políticos … Pues amigos, estas lumbreras le confunden con Leopoldo Calvo Sotelo que sucedió a Suarez entre 1981-1982.

No señores lean, hagan de la lectura su mejor compañera y comprenderán que les va ayudar a no tropezar, a que su pati corta cultural no caiga ante el menor bache. ¡Pena de España!...