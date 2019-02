Una encuesta de antes de ayer

Quien no se consuela es porque no quiere y el presidente y candidato del PP a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ayer no tuvo su mejor día, tuvo sin embargo la la satisfacción de aparecer como el político de Castilla y León mejor valorado en la encuesta realizada por Sigma Dos para la agencia Ical. Obtiene una puntuación del 4,61 frente al 4,33 asignado al socialista Luis Tudanca, que sin embargo es el más conocido por los ciudadanos (63,8 por ciento, un 1,4 más que Mañueco). El tercer mejor valorado es el ¿líder? de Ciudadanos, Luis Fuentes, cuyo grado de conocimiento se sitúa en el 51,7, inferior al del secretario autonómico de Podemos, Pablo Fernández que, conocido por el 58,5 por ciento, obtiene una puntuación del 3,3 por ciento, la misma que la del procurador de la Unión del Pueblo Leonés UPL), Luis Mariano Santos Reyero. Mejor valorado que estos dos últimos aparece el coordinador autonómico de IU, José Sarrión, con una nota es del 3,62

Más allá de estas valoraciones, en cuanto a la intención de voto “El topillo” tiene la impresión de que los resultados de esta encuesta, cuyo trabajo de campo se efectuó entre el 5 y 12 de febrero, están a día de hoy notablemente desfasados por efecto del alto grado de volatilidad política. El PP continuaría siendo el partido más votado en la comunidad, con una porcentaje de voto del 32,6 por ciento que le proporcionaría entre 31 y 35 escaños en las próximas Cortes de Castilla y León (en 2015 obtuvo el 37,7 de los votos y 42 procuradores).

El PSOE seguiría ocupando el segundo lugar, ahora con un 27,4 por ciento ( un 1,45 más que en las anteriores autonómicas) y entre 26 y 28 escaños (ahora tiene 25). Ciudadanos registraría la mayor subida, al duplicar como mínimo sus cinco procuradores actuales, ya que se le asigna una horquilla que oscila entre 10 y 13, al incrementar su porcentaje de voto en 2015 (10,27) hasta el 15,5. Podemos, tercera fuerza política hace cuatro años, sufriría un importante desplome, cayendo del 12,1 por ciento al 7,1 por ciento de los votos, lo que tan solo le permitiría mantener 3 de los 10 procuradores con los que ha contado en la legislatura que concluye. Vox irrumpiría en el hemiciclo con seis escaños y quedarían en el aire los dos procuradores que integran el actual grupo mixto, uno de IU y otro de la UPL, elegidos respectivamente por Valladolid y León. Se colige de lo anterior que no se ha sometido a los preguntados (2.700, según la ficha técnica de la encuesta) la opción de que Podemos e IU comparezcan en coalición como lo han hecho en las anteriores elecciones generales.

Si a la volatilidad antes comentada, se añade el factor de que cuatro semanas antes, el 28 de abril, estamos llamados a votar en las generales adelantadas por Pedro Sánchez, cuyo resultado sin duda influirá sobre la triple convocatoria electoral de 26 de mayo, las previsiones de está encuesta están condenadas a estrellarse, y mucho, contra la cambiante realidad, de la que asimismo forman parte los partidos de alcance provincial que concurrirán, que, además de a las municípales, concurrirán a las autonómicas por Soria y Ávila.

Aún así, casualmente o no, las horquillas de escaños que ofrece la encuesta dejan abierta la posibilidad de una alternancia de gobierno en la Junta si Ciudadanos, en principio fuerza determinante para alcanzar la mayoría de 41 procuradores necesaria para investir al nuevo presidente de la Junta, se decanta por un pacto con el PSOE, combinación de gobierno que por otra parte es la que obtiene mayor preferencia entre los encuestados.