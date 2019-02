Un corto sobre la dura realidad de las castas en India se presentará en Salamanca

Viernes, 22 de febrero de 2019

El próximo martes, 26 de febrero de 2019, a las 17.00 horas, en el hotel Rona Dalba (Plaza de San Juan Bautista, 12), tendrá lugar una tertulia muy especial con la India como protagonista.

En ella se presentará el cortometraje ‘Hausla Aur Raste’ , estrenado en India en 2018, dirigido y escrito por Roshan D. Bhondekar (quien estará en la tertulia) y producido por Chetan Bhairam, figura clave en el periodismo de India, que trabaja desde hace 19 años para varios periódicos del estado de Maharashtra, y que también estará en este encuentro.

También se dará a conocer el libro ‘THE FRAME. AN ART OF OPTIMISM’, con la presencia de sus autores Roshan D. Bhondekar y Sahra Ardah, así como con la pintora María José Sardón, que ha colaborado en este trabajo.

La entrada será libre y Luis Gutiérrez Barrio se encargará de la presentación y moderación. “El corto que vamos a ver sólo será presentado en España en Madrid y Salamanca. Este cortometraje aborda distintas situaciones de la India contemporánea como el tema de las castas, los matrimonios concertados o los suicidios entre los agricultores”, avanzaba.

En cuanto al libro ‘THE FRAME. AN ART OF OPTIMISM’, en él se habla de distintos pensamientos y reflexiones, trata temas la familia, la amistad, la espiritualidad o el amor como pilares fundamentales de la vida.

Nombres propios

Roshan D. Bhondekar nació y se crió en una familia de clase media en India. Es reconocido internacionalmente por su libro de no ficción llamado "Love-The Key to Optimism" (Amor – La llave hacia el optimismo). Sus pensamientos sobre la vida han sido remarcados por John C. Maxwell, el autor de libros más vendidos según el New York Times y muchas más personas de otros países

Sahra Ardah es una artista internacional y profesora de ascendencia española reconocida internacionalmente por la eficacia de su método de enseñanza. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y Máster en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

Cheitan Mukand Bhairam es una figura clave en el ámbito del periodismo en India, trabajando desde hace 19 años para varios periódicos del estado de Maharashtra. Sus puntos de vista y análisis sobre política, agricultura y regadío han ganado fama y merecen la pena. Sus críticas han sido premiadas por el Ministerio de la Vivienda del Gobierno del Estado. Además, los escritos sobre la cueva de la agricultura tienen un lugar de importancia al honrar a un 'Vasantrao Naik Shetimitra Puraskar' prestigioso de manos del gobernador y el ministro principal de Maharashtra. También es remarcable su papel social, trabajando para distintas asociaciones no gubernamentales y por su papel como productor en el corto Hausla Aur Raste (2018).