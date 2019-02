La presidenta de las Cortes deja su cargo y arremete contra Mañueco

Jueves, 21 de febrero de 2019

Abandona su cargo como procuradora, se da de baja como militante del PP y se muestra crítica con el político salmantino: ”me pidió ayuda y se la di. Ahora sé que lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación”

La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha dimitido este jueves de su cargo, así como de su condición de procuradora y de militante del Partido Popular con duros reproches al presidente regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Clemente ha comparecido de urgencia en las Cortes para leer un comunicado sin preguntas. “Creí que Alfonso Fernández Mañueco podía dirigir al Partido Popular de Castilla y León y tener un buen proyecto, pero me equivoqué. En el proceso de renovación de Castilla y León, me pidió ayuda y se la di. Ahora sé que lo único que pretendía era que yo no me presentara a ese proceso de renovación”, ha declarado.

“Me apartaron de todas las reuniones”

Clemente ha apuntado que se ha encontrado con el “bloqueo” de su propio partido, aunque se le había encomendado la elaboración del programa electoral para las elecciones autonómicas del 26-M. “Me apartaron de todas las reuniones y de todas las convocatorias. Me enteraba por los medios de comunicación”. Silvia Clemente señala que el proyecto del PP regional “carece de ambición, no tiene contenido y no hay iniciativas” para llevar a la comunidad “a un futuro mejor. Por eso me bajo de este proyecto. No quiero ni puedo seguir en él. Soy una persona coherente, quiero cumplir los compromisos adquiridos y eso no es posible cuando a quien está al frente de este proyecto no le importa cumplirlos”, ha subrayado Clemente, en referencia a Alfonso Fernández Mañueco.

La ya expresidenta de las Cortes ha considerado “inasumibles” algunas posiciones del grupo popular, como la proposición de ley del colectivo LGTBI+, sin contar con el consenso del resto de grupos. También se ha mostrado en desacuerdo con la falta de convocatoria de la comisión de investigación de las eólicas.

“Yo me he dedicado a trabajar y la dirección de mi partido se ha dedicado a alentar campañas contra mí [...]. Todo ha empeorado de manera muy evidente y yo no soy capaz de seguir en este puesto ni un día más. No creo que la formación política en la que he estado preste un buen servicio público y lo peor es que no creo que lo vaya a prestar más adelante. No se puede trabajar sin convicción, sin ilusión, sin creer en el proyecto ni en quién lo dirige en este momento, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra y que carece completamente de liderazgo”, ha finalizado Clemente, visiblemente emocionada en algunos momentos de su intervención.

De la mano de Juan Vicente Herrera

Silvia Clemente Municio desembarcó en la primera línea de la política autonómica de la mano de Juan Vicente Herrera, en marzo de 2001. Ella y Alfonso Fernández Mañueco fueron las caras nuevas que el recién investido presidente de la Junta incorporó al Gobierno heredado de Juan José Lucas. Ha gestionado las consejerías de Medio Ambiente, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería. Desde este último departamento llegó a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

Como presidenta de la Cortes, le ha tocado gestionar un hemiciclo con cinco grupos parlamentarios y seis formaciones políticas y ha chocado en más de una ocasión con dirigentes de su partido en esa tarea, tanto en el arbitraje de los debates como en las decisiones que han tomado desde la Mesa de las Cortes.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, es funcionaria del Cuerpo Superior de la Junta, había sido sombrada directora general de Calidad Ambiental, en 1999 antes de ser consejera.