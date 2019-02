¡Peligro!: "Cuneros" a la vista...

Viernes, 22 de febrero de 2019

No me pregunten por qué, pero a uno le da en la nariz que la figura del “cunero” catapultado directamente desde Génova o Ferraz se va a dejar notar lo suyo en las listas del PP y el PSOE a las próximas elecciones generales. En la legislatura que concluye, el PP solo incorporó a uno -eso sí, orondo, como el solo en todas sus acepciones- en sus listas al Congreso en las nueve provincias de Castilla y León. Fue Iñigo Méndez de Vigo, ex ministro de Cultura y IX barón de Claret, quien apura ya sus últimos días como diputado por Palencia.