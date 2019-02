Por tí, Augusto, adoro "lo portugués"...

Cuando yo tenía 15 años en 1964, Augusto Pimenta, presidente de la Unión Deportiva Salamanca, había inscrito al equipo para jugar un Torneo futbolístico en Portugal. Participamos junto a Oporto, Sporting de Lisboa y Córdoba. El primer partido, en “Das Antas”, ganamos 1-0 al Oporto después de un juego muy competido y en una noche muy calurosa. El equipo se había alojado en la localidad de Santo Tirso, próxima a Oporto, en un hotelito pequeño que muchos años después se convirtió en sede de un banco portugués. Recuerdo que Augusto Pimenta se desplazó con el directivo Gumersindo Valls y sus mujeres, acompañándonos a todos los actos protocolarios. Ya por entonces el presidente buscaba ideas para lo que tendría que ser el Estadio Helmántico.

Me contaba una vez “Gumer” Vall que viajaron en su 1430 y que el dinero (Unas 300.000 pesetas de entonces) que le dieron por aquella gira lo escondían debajo de las alfombrillas de su coche. Y recordábamos sucesos agradables de aquel viaje con los que nos reíamos. Augusto nos llevó a Mealhada a comer el mejor “leitao” (tostón) de Portugal. Para jugar el segundo partido en Lisboa nos desplazamos en la “Sava” del club hasta el hotel Majestic, en “La Baixa”, Ciudad Pombalina, que tantas veces visité después en viajes familiares. Después de visitar Estoril, Cascais con su “Boca do inferno”, las playas de “Guincho” desde donde veíamos el “Cabo da Roca”, preparamos el partido contra Sporting de Lisboa que perdimos, no en balde tanto este equipo como el Oporto jugaban en la Primera División portuguesa. El “Estadio Alvalade” era otra muestra en la que fijarse para proyectar el futuro Estadio para la UDS. Ese viaje fue una experiencia única, Augusto nos llevó a la Embajada española, visitamos la “Estufa fría” y otros lugares señeros de Lisboa, pero en lo deportivo competimos con un equipo muy joven con gran madurez. Curiosamente, en el Córdoba que jugó aquel Torneo con nosotros, jugaba de portero Reina, el padre del portero de la Selección española. Era un tío simpático y recuerdo que me animaba mucho al verme tan “niño” en aquel colectivo de buenos futbolistas.

Me enteré el domingo que Augusto falleció. Me entró una pena infinita. Y los recuerdos me llegaron a borbotones. Porque Pimenta fue decisivo en mi vida, allá por abril de 1967, cuando tuve que decidir si seguir jugando al fútbol o incorporarme a Caja Salamanca, dos años antes había aprobado una oposición. El presidente de la UDS se podía quedar sin un jugador “prometedor” pero, junto con Juanito Pablos, ambos me aconsejaron “paternalmente” que atendiera a la llamada de la Caja. El fútbol, por entonces, era una aventura muy incierta, aunque por entonces ya formaba parte de la Selección amateur y juvenil de España. De hecho, Augusto me había firmado un modesto contrato a pesar de mi edad juvenil. Aquel viaje del 64 luego lo rememoré muchos años con mi familia. Visité Villa do Conde lugar donde él nació, y otros lugares que me aconsejó porque, misterios de la vida, Pimenta llegó a ser mi compañero en Caja Duero (Antes Caja Salamanca), un gran entusiasta en la expansión portuguesa de mi Entidad… “Lo portugués” me quedó impregnado, de por vida, gracias a Augusto…