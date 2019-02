Jugando con fuego

Domingo, 17 de febrero de 2019

El Salamanca UDS sigue coqueteando con los puestos de descenso y no acaba de despegarse de los de abajo, fundamentalmente, porque no es capaz de superar a los rivales directos que visitan el Helmántico.

Pasó el 27 de enero con el Burgos y también este domingo con el Fabril, el colista, al que no se pudo ganar (0-0) y con el que, como ocurriese ante los castellanos, se pierde la diferencia de goles particular, que puede ser definitiva al final de la competición para decidir quién baja de categoría o quién se salva de la quema.

El partido

El conjunto charro tiró el primer tiempo a la basura. No se generaba juego en el centro del campo (porque no estaba Amaro), con lo que el único recurso eran los pelotazos arriba sin ningún resultado. Entre otras cosas, porque esta plantilla no tiene un delantero centro. Así que sumando lo primero con lo segundo el cóctel resultante fue la pitada de los espectadores al descanso. Menos mal que me llevé unas mandarinas que fueron mi consuelo, tras esos nefastos 45 minutos.

En el segundo mejoró el conjunto charro con la entrada de Amaro y José García. Incluso el primer cuarto de hora animó al respetable. Pero lo cierto es que no se generaron ocasiones claras y así es muy complicado marcar gol.

Los jugadores

Dani Sotres. Fue aplaudido antes del inicio del encuentro, con lo que quedaba en el olvido su error de Guijuelo. Sin embargo, en mi opinión, demostró inseguridad en el juego con los pies y poco aciert0 en los saques, que Owusu le pedía largos y rápidos, para sorprender al rival, pero que el guardameta cántabro ejecutaba a otro ritmo y sin acierto.

Iván Calero estuvo tan intenso como es habitual en la banda derecha, pero no pudo desequilibrar tanto como en otros encuentros.

Ricardo Carvalho. Intento frenar al ariete gallego, Uxío, con el que tuvo ciertas dificultades. Quizá por eso, en el descanso, Calderón decidió sustituirlo.

Toño Vázquez se mostró luchador, como es habitual, e incluso se sumó en alguna ocasión al ataque, pero sin suerte.

Víctor Mena regresó al once inicial y aprobó el examen, aunque quizá llegó al final algo cansado.

Jehu Chiapas. Tercer partido de titular para el mexicano, que es un buen tapón por delante de los centrales e incluso haciéndoles la cobertura, cuando es necesario. Y pensar que Calderón era escéptico con respecto a lo que podría aportar...

Santi Luque. Tras salir desde el banquillo en los dos partidos anteriores, se estrenó en el once inicial. Sin embargo, no estuvo fino, no generó el peligro que se espera de él como extremo derecho. No se entendió bien con Calero e incluso le faltó hambre de balón en alguna jugada. También fue sustituido en el intermedio.

Sergio Molina es indiscutible para el entrenador. En el primer tiempo acompañó a Chiapas en el centro del campo. Y en el segundo a Toño Vázquez como central. En ambos casos hizo bien su trabajo.

Asdrúbal lo deja todo en el campo, pero no acaban de salirle las cosas. Puede que le perjudique que el equipo no tenga un ariete que fije a los centrales y facilite las llegadas del resto de compañeros. Ya se sabía que no es goleador y juega como segundo punta, sin embargo, como todos conocemos, no se aprovechó el mercado de invierno para cubrir esa carencia de la plantilla. No dejo de acordarme de Murci, al que se echó, como a casi todos, en verano. Seguro que ahora nos vendría bien.

Manu Molina debe de entrenar muy bien, porque es imprescindible para Calderón. Aunque tiene calidad, a mí personalmente no me gusta. Ya sé que hago ficción, pero me hubiera gustado que la mitad de la confianza que se tiene con él se hubiera tenido con Juanan, Coque, Garbán o Rodri. O, sin ir más lejos, ahora con Martín Galván, al que el técnico sólo le da un puñado de minutos.

Owusu lo intentó sin éxito. Es evidente que este jugador es útil para jugar con espacios. En caso contrario, no marca la diferencia. Al final estaba muy cansado y fue sustituido.

Una vez más Antonio Amaro tuvo que salir al rescate, tras el descanso, para generar fútbol en el centro del campo. Se notó su aportación porque mejoró el juego, aunque no se pudo culminar con algún gol. Para mí debería ser imprescindible, al menos, en los partidos en los que hay que llevar la iniciativa.

José García mejoró el rendimiento que había dado Santi Luque en la primera parte, aportó movilidad y alternativas ofensivas, aunque todo esto no sirvió para mover el marcador.

Martín Galván entró en el minuto 38 de la segunda parte. Fue el clavo ardiendo al que se agarró Calderón. Obviamente, no tuvo tiempo para mucho, pero lo poco que hizo fue para sumar. Tengo ganas de verlo con más tiempo y creo que podría ofrecer opciones diferentes a las que hemos visto en las últimas jornadas con sus compañeros.

El entrenador

En mi opinión, Antonio Calderón no acertó dejando a Amaro en el banquillo. Prueba de ello es que la primera mitad fue horrible y no se elaboraba fútbol en la medular. Y claro, cuando esto pasa en casa, la gente se enfada. “Saca a Amaro, que no vemos tres pases seguidos”, gritaba un espectador de la fila 20 en la Preferencia. “¿A qué jugáis?”, añadía otro poco después.

El técnico gaditano tardó en rectificar pero lo hizo al descanso con la entrada del capitán y de José García. Y se mejoró, pero no para ganar.

Y otra reflexión, teniendo en cuenta que el equipo no tiene delantero centro y que los de arriba no van especialmente bien de cabeza (entre otras cosas porque se dejó salir a Fer Ruiz), ¿qué sentido tiene que se cuelguen tantos balones desde las bandas o en las faltas que sólo bota Manu Molina?. La plantilla tiene carencias, eso todos lo sabemos. Pero la clave es aprovechar los recursos disponibles. Es decir, atacar con combinaciones en corto, buscar tiros lejanos o incluso dejar el balón al rival para jugar a la contra, ya que colgar el balón, cuando no hay rematadores natos, ni jugadores con una presencia física potente, no tiene sentido.

La afición y otros protagonistas

Antes del encuentro los seguidores del Salamanca UDS mostraron su sensibilidad con los niños con cáncer, que protagonizaron un acto reivindicativo, y su reconocimiento por la labor que hizo Augusto Pimenta, que fue presidente de la UDS cuando se construyó el Helmántico, y por el que se guardó un respetuoso minuto de silencio, debido a su fallecimiento.

Los pitos al descanso dejaron claro que la paciencia de la afición tiene un límite. En casa ya van unas cuantas decepciones y es triste ver como la ilusión de los aficionados que llegan al estadio acaba transformándose en tristeza por el espectáculo visto.

Es verdad que no se puede ganar siempre, que el rival también cuenta, que el árbitro puede influir... pero todo eso queda en un segundo plano cuando ves a tu equipo sin ideas o sin capacidad, como sucedió en la primera mitad. La segunda, afortunadamente, fue otra cosa.

En cualquier caso, para disipar este mal sabor de boca, destacaré dos buenas noticias. Fue una alegría ver en el Helmántico al popular fotógrafo Gabriel Alonso, un luchador infatigable que regresaba a la banda del estadio con el bastón en una mano y la cámara en la otra. Un ejemplo de superación.

Y también me hizo ilusión ver de nuevo en el banquillo local al doctor José Ignacio Garrido. Su presencia me recuerda otros tiempos y me da confianza para mirar al futuro. En esta contratación sí que ha acertado el señor Lovato para caminar hacia el fútbol profesional.

César García Hernández / Fotos de Lydia González