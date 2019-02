Unionistas tratará de asaltar el Reino de León

Sábado, 16 de febrero de 2019

Los de Roberto Aguirre buscan una victoria frente a la Cultural y Deportiva Leonesa que corte su racha negativa de tres partidos perdiendo

Unionistas de Salamanca tratará de asaltar mañana el Reino de León en su enfrentamiento ante la Cultural y Deportiva Leonesa. El equipo dirigido por Roberto Aguirre buscará una victoria ante el conjunto leonés que le permita cortar la racha negativa que acumula de tres partidos consecutivos perdiendo.

Sin embargo, el Reino de León no es el mejor escenario para conseguirlo, ya que la Cultural Leonesa no pierde frente a su público desde el pasado mes de septiembre, cuando lo hizo frente a Las Palmas Atlético y Real Madrid Castilla de manera consecutiva. No obstante, los leoneses tampoco se están mostrando infalibles en casa y ya han cosechado cuatro empates como locales (Fuenlabrada, Atlético de Madrid B, Burgos y San Sebastián de los Reyes).

A ello se aferra Unionistas. A puntuar en uno de los campos más complicados de toda la Segunda División B y poner fin a su racha negativa. Además, una victoria en León serviría también para mejorar los ánimos de la plantilla y especialmente de Albisua y Diego Hernández, lesionados esta semana y que se perderán un mes de competición el vasco y en torno a dos meses el salmantino.