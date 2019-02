Calderón, sobre el Deportivo Fabril: “No nos van a regalar nada”

Viernes, 15 de febrero de 2019

El entrenador del Salamanca UDS analizó los puntos fuertes de su rival en el trascendental duelo ante el filial gallego

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, valoró el trascendental encuentro ante el Deportivo Fabril que se disputará en el Helmántico (domingo, 17:00 horas).

Valoración de la semana: “El equipo viene con muchas ganas de hacer las cosas bien y le agradece el esfuerzo a la afición por apoyarnos en masa. Se está entrenando bien y tenemos a todo el mundo disponible. Carpio arrastra una tirantez que le está impidiendo estar al 100%”.

Rival: “El Depor, como todos los filiales, tienen mucha calidad. Han cambiado de técnico por segunda vez y han comenzado su andadura con una victoria y les ha dado mucha confianza, pero llevan una mala racha; son jugadores jóvenes y es difícil que tengan esa seriedad que tiene un equipo experimentado. La defensa no está mal y tienen jugadores de calidad. No nos van a regalar nada y con el apoyo de nuesra afición conseguiremos sacar los tres puntos”.

Entrenador rival: “Me enfrenté a él la pasada temporada y a los equipos jóvenes se le pide que sean un poco más excelsos”.

Enlazar resultados: “La trayectoria que lleva el equipo tras los inicios es el de coger una idea, tener una buena racha de resultados y ahora parece que estamos en una fase en la que el equipo está compitiendo bien, pero un día gana y otro día pierde, pero necesitamos esos dos resultados que nos sitúen en una situación cómoda. Son fallos individuales que nos están contando puntos. La Segunda B está muy competida. No le puedo decir al equipo que no están corriendo o entrenando bien, porque no sería cierto. Creo que tenemos que estar tranquilos porque esto va a ser largo hasta el final”.

Vuelta al Helmántico: “No debería hacer muchos cambios y recuperamos a Víctor Mena. Tenemos que controlar los espacios porque son jugadores muy rápido”.