Esperpentos urbanos.

Hace unos años se puso esta pantalla para informar sobre caudal y agua embalsada en la cuenca del Duero. De discutible utilidad, hace meses que no funciona. Huele a gasto inútil y visualmente molesto.

En Salamanca hay temas sobre los que es fácil volver puesto que parecen inmutables. En 2016 llamé la atención sobre la “utilidad” de los carteles de obras realizadas por el Ayuntamiento para la propaganda electoral, independientemente del año en que se celebren las elecciones municipales. Algo más tarde sobre el maltrato a edificios protegidos en el ámbito de la Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Años después sólo se observa algún leve progreso, a pesar de la intensa actividad de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio.

El cartel municipal de la derecha ya fue testigo de las anteriores elecciones municipales. Creo que nos hemos enterado perfectamente que el Ayuntamiento realizó una obra hidráulica en la margen izquierda.

Siempre es discutible la propaganda pagada con fondos públicos, da igual quien gobierne pues nadie es inocente. Entiendo que se avise a los ciudadanos de lo que se hace con su dinero, por lo que podrían ser admisibles carteles informando de obras, aunque el Ayuntamiento las pone al terminar y no parece que se reciclen. Claro que si antes comunicara a la ciudadanía, en especial a la más directamente afectada, que va a realizar una obra para debatir sobre ella, dar tiempo para recoger ideas y consensuar en lo posible el resultado final (eso que se llama participación ciudadana), a lo mejor no se necesitaban los carteles. Que se pagan con dinero público, quizás por eso duran tanto.

Este lleva desde marzo de 2017, cuando se urbanizó el espacio que hay debajo en la calle Larga en el Arrabal.

Lo que entiendo menos es que algunos carteles encadenen elecciones municipales, su función no parece invitar a la eternidad. Claro que si hubieran construido el Puente Romano a lo mejor se conservaba el cartel, que ahora tendría gran valor arqueológico. Y puestos a pensar, imagínenselos como pobladores del Cerro de San Vicente en los primeros tiempos, y los carteles de obra con la longevidad de los actuales, al aparecer en las excavaciones sería ¡el descubrimiento del siglo!.

Parece que quieran integrar en el paisaje este prescindible cartel, pero a pesar de los años sigue molestando.

El paisaje urbano es un compendio de elementos más o menos agradables que nos terminan definiendo. Las espectaculares imágenes de la ciudad reflejada en el río Tormes, las Plaza Mayor o de Anaya, las puertas de San Pablo o Zamora, y otros escenarios son iconografía de nuestra identidad por la que nos reconoce el mundo o nosotros mismos. Claro que hay imágenes menos atractivas, y algunas vergonzosas sobre todo en barrios de la periferia, por no hablar de entradas a la ciudad. Y creo que a la mayoría nos gusta que sean lo más atractivas posible. Por ello, es discutible que eternos carteles de obras destiñéndose bajo el sol, incluso publicitarios, mejoren nuestro paisaje.

Entrada a la Iglesia de la Purísima, en la Plaza de las Agustinas. Desde hace años se permiten esos cartelones.

Y luego está nuestro grandioso patrimonio cultural, edificios monumentales que sustentan gran parte de la economía local, por si nadie se había dado cuenta del motivo que atrae turismo a Salamanca. Si ya sólo por respeto a nuestra memoria, al legado de nuestros antepasados, hemos de protegerlos y preservarlos para que pervivan, si encima nos dan de comer diría que sólo por egoísmo deberíamos cuidarlos con mimo. Pues parece que hay quien tiene bula, y nunca mejor dicho, para hacer lo que le dé la gana en edificios declarados Monumento Nacional como la Purísima. Y no parece que exista Administración que tenga nada que decir, ni siquiera (muy tiquismiquis cuando quieren) la Comisión de Patrimonio.

Está bien que el Estado nos diga que hace algo, pero ¿no parece excesivo el cartelón en un sitio tan sensible que por fin se había recuperado? Tiene fecha de noviembre de 2016.

Para ser justos, las últimas obras municipales realizadas en la Ciudad Vieja a principios de esta semana seguían sin tener carteles (fecha de todas las fotos), o delante de San Polo hace tiempo que no se coloca ninguno. La calle también es nuestra casa, y no creo que lo feo o de mal gusto nos de placer visual. En especial si encima está en nuestra parte más noble y atractiva, donde contrasta más. Si desaparecen habremos avanzado mucho en la defensa y respeto de lo que se ha conseguido salvar de nuestro pasado, o al menos tendremos una ciudad más atractiva. Me gustaría no tener que volver a repetirme.

Este llegó a la “colección” en agosto pasado, ¿apostamos en meses o en años su duración?