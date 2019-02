EQUO urge a modificar la Ley de Minas para proteger el territorio rural de proyectos como la mina de uranio de Berkeley

Viernes, 8 de febrero de 2019

“Una ley de hace 45 años no responde a los estándares medioambientales y de seguridad que cabe exigir a los nuevos proyectos de explotación minera” Rosa Martínez, diputada de EQUO

Desde el GP Unidos Podemos- En Comú Podem. En Marea, en el que se encuentra EQUO ha registrado hoy una Proposición No de Ley con el objetivo de actualizar la actual Ley de Minas y hacerla más garantista con los territorios ante las nuevas prospecciones y solicitudes de permisos de explotación de minerales raros. Igualmente la PNL pide también que se impulse un Proyecto de Ley de protección del subsuelo y los recursos geológicos.



“Una ley de hace 45 años no responde a los estándares medioambientales y de seguridad que cabe exigir a los nuevos proyectos de explotación minera. La creciente digitalización de la economía llevará aparejada un incremento de la demanda de todo tipo de minerales, que de no hacerse de manera segura, ordenada y respetuosa con el territorio puede afectar a otros sectores productivos como la agricultura o el sector turístico” ha declarado Rosa Martínez, diputada de EQUO y una de las promotoras de la iniciativa parlamentaria



A pesar de la reactivación de los proyectos mineros en los últimos años, existen más de 2.000 permisos solicitados en todo el territorio español, muchos de ellos ya caducados, que pueden suponer una amenaza para muchos municipios. En Castilla y León hay numerosos casos, como la contestada mina de uranio de Berkeley en Salamanca, los proyectos mineros para la extracción de feldespatos en Ávila o el promovido en el entorno de la zona de Arribes del Duero en Zamora, que tendrán una grave incidencia en los territorios.



Desde EQUO han reclamado la modificación de la Ley de Minas, del año 1973, para que cualquier actividad minera tenga en cuenta el respeto al entorno natural y esté supeditada al interés común, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Igualmente reclaman que cualquier proyecto tenga que contar con la participación de la ciudadanía y una consulta vinculante.



“La minería está considerada la tercera industria más nociva para las personas y el territorio. Frente a estos modelos especulativos, y nada respetuosos con el entorno social y ambiental, el partido verde propone impulsar el desarrollo rural a través de proyectos de agricultura ecológica y transformación agropecuaria a nivel local, basados en una economía circular, y que fijan población en los territorios” ha declarado el coportavoz de EQUO en Castilla y León, Jorge Casas.