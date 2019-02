Calderón, sobre la sanción de Armando: “Me parece desproporcionada”

Viernes, 8 de febrero de 2019

El técnico gaditano repasó toda la actualidad del club sobre el derbi salmantino ante el cuadro chacinero

Antonio Calderón, entrenador del Salamanca UDS, repasó toda la actualidad del club de cara al transcendental partido ante el Guijuelo en el Municipal.

Excelente momento a domicilio: “Vamos a intentar aumentar la racha, porque aún no estamos en una situación tranquila. Nuestra afición se va superando en cada jornada, nos apoyan en cada momento y el otro día en Madrid nos dieron alas. Creo que es lo que nos está dando esa energía para salir de la situación en la que estábamos”.

Vestuario: “Pensamos que la victoria fue una inyección de moral porque era un partido a cara de perro. Era muy difícil ganar allí y con un jugador menos. El equipo se vio capaz y fue ambicioso y al equipo le dio mucha confianza. Ya les he dicho a los jugadores que tienen que sentirse seguros en lo que hacen; es un equipo que cuando juega con presión, juega tranquilo y a nadie le tiemblan las piernas”.

Municipal: “Me espero un partido similar con el Adarve, pero el Guijuelo intenta jugar mucho más al fútbol y el campo es más ancho, por lo que tienes más espacio para tener el balón y jugar más”.

Guijuelo: “Como locales solo han perdido un partido con Unionistas y eso le permite ser muy sólido en su campo; saben cómo sacarle beneficio a la superficie y al tamaño. Es un equipo con mucha calidad en el centro y que llega a zonas de peligro”.

Defensa de 4: “Jugamos con tres centrales, con Ricardo de lateral, y manejamos las dos alternativas (sobre la defensa de 5). Tenemos la lesión de Víctor Mena del tobillo y no va a poder estar. Tyson ya está con el equipo y con Carpio estamos esperando a que esté al 100% la semana que viene”.

Sanción de Armando: “Me parece injusta la expulsión; el otro jugador se deja caer y todavía me parece más injusta la sanción de dos partidos porque no había sangre ni nada por el estilo. Me parece desproporcionada”.

Renovación y cánticos: “La afición está volcada con el equipo y conmigo. Me sienta bien que me canten eso y no me puedo venir arriba y tampoco abajo por lo malo, pero es sinónimo de que la gente está contenta con mi trabajo. La renovación, ahora no. Mi objetivo es que consigamos obteniendo resultados. Tengo buena sintonía con la dirección deportiva y buscamos soluciones”.