Toño Vázquez: “Tenemos la espina clavada de que perdimos en casa”

Viernes, 8 de febrero de 2019

El experimentado central, único jugador que ha jugado en ambos equipos, reconoció que tiene ganas de ganar al Guijuelo en el derbi salmantino

Toño Vázquez, central del Salamanca UDS y único jugador que ha jugado en los dos equipos (bajo la actual denominación del equipo blanquinegro), atendió a Salamanca al Día en la previa del partido en el Municipal y reconoció que el equipo “tiene la espina clavada” por la derrota en el partido de ida (2-3).

Situación del equipo: “Después de ganar al Adarve, y de la forma que lo hicimos, el equipo está bien. Además, la forma en la que ganamos, con un jugador menos, nos da un plus para este partido”.

Semana distinta: “Preparamos la semana de una forma normal, pero el ambiente del partido es diferente por la afición y todo lo que le rodea”.

Derbi especial en lo personal: “Es un partido especial por el derbi y por estar un año allí. Fue un año muy bonito, conocí a mucha gente que me trató muy bien y, a día de hoy, es amiga. Viví el derbi (contra la Unión) y sé lo que significa en Guijuelo cuando el Salamanca va a jugar allí”.

Amigos en Guijuelo: “Al principio fue un año complicado, pero terminamos muy bien y muy cerca de meternos en playoff. El único que queda por allí es Jonathan Martín, que fue un gran compañero y capitán para mí, aunque tengo más amigos porque hicimos muy buen vestuario”.

Cambios de su etapa en Guijuelo a la actualidad: “Creo que he mejorado en madurez en el campo; son años de experiencia y muchos partidos que pasan por tus piernas. Entiendo mejor los partidos y la forma de estudiar a los contrarios. En lo físico no vamos a mejor, pero nos mantenemos bien (risas). Los años pasan por uno, pero de forma positiva”.

Ganas de devolverle el resultado de la ida: “Aunque no puedes pensar en el partido de ida, tenemos la espina clavada de que perdimos en casa e hicimos un partido en el que empezamos muy bien. Sabemos que si seguimos en ésta línea podemos sacar un buen resultado”.

Celebración en caso de gol: “Como no soy de marcar muchos goles, lo celebraría (risas), pero no por el Guijuelo, sino por el hecho de que sería un momento de alegría para mí y ahora me debo al Salamanca. Lo celebraría tranquilamente”.

Desplazamiento de aficionados: “Para nosotros es fundamental. Lo estamos viendo en cada desplazamiento, el domingo pasado parecía que estábamos jugando en casa y se les oía más a ellos. La afición cada vez está más unida y ver que gran parte de nuestra afición estará en Guijuelo es muy importante”.

Diferencias de derbis: “Como el derbi contra Unionistas se vive tan cerca, porque más cerca es imposible, sí que se genera más expectación, pero esto sigue siendo un derbi y el partido se vivirá como tiene que ser”.

Objetivo de la permanencia: “El equipo está bien y cada vez está más fuerte. En casa no merecimos perder en los últimos partidos y estamos convencidos de que la salvación la vamos a conseguir sí o sí. Tenemos que conseguir los 45 puntos para la salvación, que seguro que lo vamos a conseguir, y pronto, y después tenemos que ser ambiciosos y pensar en algo más”.

Mejor plantilla que en verano: “La pretemporada fue atípica y nos costó empezar porque los jugadores se fueron sumando a cuentagotas. Tanto el entrenador como la directiva intentan hacer el mejor equipo posible. Han quedado dos fichas libres, pero tenemos jugadores capacitados para salir y cumplir. Hay gente que tiene más minutos, pero nadie se considera titular o suplente”.

Renovación: “No me han comunicado nada y no he hablado sobre él tema. Aquí estoy contento y cuando llegue el momento se verá qué intención tiene el club”: