El PP denuncia incumplimientos en la Ley de Contratos en la adjudicación del proyecto para arreglar los accesos desde la N-501

Martes, 5 de febrero de 2019

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Peñaranda ha mostrado su apoyo a la inversión anunciada por el Gobierno local en los accesos a la ciudad de la N-501, que se encuentran en muy malas condiciones desde hace años, situación que, tal y como recuerdan “nuestro Grupo ha denunciado a lo largo de la legislatura; no sólo el mal estado del firme de estos tramos y la falta de seguridad que esto supone, sino también, la falta de atención a la señalización de estos accesos”.

Pero a pesar de su apoyo a dicha inversión, los populares matizan que “no es extensivo a la forma en que el Partido Socialista gestiona estas contrataciones (encargo del proyecto) saltándose, una vez más lo que marca la ley para la tramitación de estos expedientes”.

Tal y como descantan desde el PP “el 30 de enero se presenta a nuestro Grupo el citado Proyecto sin documentación alguna que lo acompañe. No se ha seguido, a la hora de adjudicar el encargo del proyecto, las indicaciones que marca la Ley de Contratos, no se ha emitido informe justificando la necesidad de este gasto, así como otro tipo de informe preceptivo que ha de acompañarse. Además no conocemos cómo se pretende financiar (ya que aún no conocemos los presupuestos), y en caso de que se pretenda acometer con financiación externa tampoco se incluyó con los proyectos que serán ejecutados con financiación externa (como por ejemplo las pistas de pádel) y en este sentido paso por Pleno a finales del 2018”.

Por todo ello, desde el Partido Popular hacen pública su denuncia sobre la gestión del PSOE, de la que afirman que “no se puede gobernar un Ayuntamiento como si fuera una casa particular, hay que cumplir las leyes y realizar los trámites que nos marca. Los tiempos en los que se ha trabajado así han de acabar, es una gestión totalmente irresponsable y reprobable”.