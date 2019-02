Madrid bien vale una misa

A continuación, les hablaré de Errejón, Pepu y demás, pero antes permítanme que les diga que, en Madrid, después de haber conversado con casi todos los madrileños, estos andan muy preocupados por ese hecho incomprensible de que aún no hayan sacado de la Plaza Mayor salmantina las cada día más prestigiadas y, por tanto, peligrosas Ferias del Libro.

Se trata de una reivindicación de toda la vida hoy acrecentada por la modernidad. ¡A ver quién aguanta como turista veinticinco de los trescientos sesenta y cinco días del año sin poder hacerse un selfie en la Plaza porque este quedará empañado de esas antiguallas llamadas libros! Usted no lo entenderá, pero esta cuestión ya ha terminado en el “Defensor del Pueblo” en Salamanca. Se ha debido de correr la voz.

Estoy en Madrid y alguien, aquí al lado, me dice: “oiga, que nosotros no vamos a Salamanca a enredar… no diga usted eso…”. “Cállese”, le respondo, “no me estropee usted el artículo…”. Insiste: “Y si mañana les dicen que no les gustan el itinerario de las procesiones, ¿ustedes las mandan a La Aldehuela?”. “Qué pesao, lo que importa es lo que importa… déjeme”.

Perdonen lo anterior, es una cuestión sin importancia, de pasada. Por orden, habíamos dicho que hablaríamos de Errejón. Y el problema de Errejón no es otro que estar en un territorio en el que los “quijotes” presuntamente tienen muchos Cervantes. Por ejemplo, el Cervantes de Pablo Iglesias es Monedero, el de Irene Montero es Pablo Iglesias, el de Pablo Echenique es su asistente, seguiríamos… y así nos encontramos que el pobre Errejón no tiene quien le escriba. Por tanto, don Íñigo, al verse ninguneado como uno de los padres de Podemos, da un salto hacia Barataria y se convierte, no ya en Quijote, sino en el mismísimo Cervantes de doña Manuela Carmena. Ahora, ya se sabe: “¡vaya lío!, los amigos de mis amigas son mis amigos…”. La enseñanza de todo esto es que no se debe menospreciar a nadie. Ahora, a recomponer.

Más Madrid. Ojalá acierte Sánchez con Pau, el base que ha colocado para la Alcaldía de la capital madrileña, pero si hacemos un recuento de los elegidos por el pueblo como alcaldes socialistas por Madrid nos sale uno y bueno, o sea, don Enrique Tierno Galván, pero el perfil no es asimilable: don Enrique no encestaba ni los folios en la papelera.

Y ya ven, aunque últimamente no me prodigaba en hablar sobre política, consideren este artículo casi una petición, pues antes, cuando tatuábamos la actualidad, aquel que me lo recriminaba, ahora me dice: “¡a ver cuándo te metes con esos señores!”. Así, habiendo hecho una mención solo a la izquierda, que no es del todo justa, como uno no quiere que le den palos como al querido profesor Tezanos, del CIS, nos pronunciamos también sobre la derecha, y en el nombre del señor Aznar por ser una persona que se lleva bien con los señores Rivera y Casado, de C’s y PP, respectivamente, y, por tanto, nos parece muy extraño que no tenga amistad con el señor de Vox don Santiago Abascal, y como si hubiéramos querido hacernos “un Andalucía”, días atrás, estando de visita por las librerías de viejo de la Cuesta de Moyano, alcanzo un libro de don José María con el título “Cartas a un joven español”, y fíjense en el comienzo: “Querido Santiago”. A mí me pareció un estigma y lo dejé inmediatamente. Pero me gustaría preguntarle al señor Aznar: ¿Es esto casual?, o ¿es un escrito al mismísimo Santiago en el que usted y yo estamos pensando?

Y para terminar, sin dejar de hablar de Madrid, bien parece que se le pueda adjudicar a la capital del Reino aquella conocida frase de Enrique IV de Borbón, rey de Francia, rival de Felipe II, cuando por conveniencia abjuró del calvinismo y se hizo un ferviente católico: “París bien vale una misa”. Madrid, también.